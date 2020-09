Impedimento de candidatura de Adail Filho é fake news

O pré-candidato Adail Filho (Progressistas) não está fora das Eleições Municipais de 2020, em Coari, como foi divulgado na última terça-feira, 15, por um blog de Manaus.

Questionada sobre o assunto, a assessoria de Adail Filho desmentiu a informação. Disse que se trata de especulação de um escritório jurídico, que tudo indica, contratado pela oposição para tentar desestabilizar a sua campanha à reeleição.

Adail Filho e Keitton Pinheiro, pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito de Coari, respectivamente, seguem firmes e fortes na disputa e com apoio dos principais partidos. A assessoria de Adail adiantou, inclusive, que nos próximos dias ele estará fazendo o registro da sua candidatura, juntamente com o seu vice Keitton Pinheiro.

Para a assessoria do pré-candidato, a competência e o bom trabalho feito por Adail Filho no decorrer de sua gestão é o que está gerando desespero na oposição neste período de pré- campanha eleitoral.

Adail Filho enfatizou que não é segredo para ninguém que a sua candidatura à reeleição incômoda tanto a oposição. “Afirmo, que continuo na disputa e seguirei firme com meus propósitos”, afirmou.