Unida, oposição de Lábrea deve impedir reeleição de prefeito Gean Barros

As eleições esquentam cada vez mais no interior do Amazonas. Em Lábrea, a oposição política se articula para desbancar o atual prefeito Gean Barros. Ao que tudo indica, existe uma articulação nos bastidores para uma surpresa nesta quarta-feira (16). Os três pré-candidatos da oposição Adalfrank Negão (PSDB), João Roberto (PV) e coronel Claudenir Barbosa (PTC) , marcaram suas convenções para o dia de manhã, todos no mesmo horário e sem previsão de vice.

De acordo com boatos que correm nos bastidores, os três líderes políticos podem estar articulando uma união de toda a oposição do município, o que colocaria o prefeito Gean Barros em maus lençóis.

O Portal entrou em contato com o pré-candidato do PV, João Roberto, para saber de seu posicionamento e sobre seu vice. Ele afirmou que está em Manaus em agenda de trabalho e que essas informações serão divulgadas apenas amanhã durante convenção, às 17h.

A redação não conseguiu contato com Adalfrank Negão nem com o coronel Claudenir, mas ao que parece as convenções podem reservar uma grande surpresa para Gean Barros.