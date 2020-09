Ocean Lab #3: conheça os finalistas do programa da Samsung de capacitação online para empreendedores

O Samsung Ocean, programa de inovação e capacitação tecnológica da Samsung Brasil, definiu os finalistas da terceira edição do Ocean Lab, iniciativa de capacitação empreendedora e tecnológica que contempla exclusivamente a região da Amazônia Ocidental e do Amapá. As 13 equipes selecionadas receberão treinamentos e mentorias para desenvolver projetos de tecnologia que ofereçam soluções inovadoras para os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima. As equipes finalistas possuem de três a seis integrantes.

Entre os 13 projetos, Acre, Rondônia e Roraima têm um representante cada, sendo os outros dez do Amazonas. Há propostas voltadas para as áreas de economia regional, educação e capacitação profissional, entretenimento, jardinagem sustentável automatizada, negociação de resíduos descartados por indústrias locais e turismo, além de gestão e controle de doações, monitoramento de criadouros de Aedes aegypti e de distanciamento social.

Os 13 selecionados iniciarão as atividades propostas do Ocean Lab #3 em 14 de setembro. Os professores e profissionais da unidade de Manaus do Samsung Ocean prestarão auxílio às equipes, com treinamentos, palestras, workshops e experiências de trabalho de campo. Serão tratados temas como Empreendedorismo, Design e Criação de Valor, distribuídos em atividades focadas em pesquisa de mercado e ideação, validação de problema, desenvolvimento e validação da solução, bem como do modelo de negócio, tendo como objetivo final a validação do MVP (mínimo produto viável) de cada projeto. Como ocorreu em outras etapas do programa, todos os procedimentos serão feitos no formato online.

“A terceira edição do Ocean Lab reforça o foco do Samsung Ocean: estimular empreendedores a transformarem suas ideias inovadoras em soluções reais. Mesmo nesse período de distanciamento social, apoiamos o desenvolvimento desses novos projetos para que atendam as demandas da sociedade local”, comentou Eduardo Conejo, Gerente Sênior de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

Veja quem são as startups finalistas do Lab #3 do Samsung Ocean:

Gardens – Acre

Desenvolver uma comunidade de interessados em jardinagem vertical amadora, com conteúdo digital direcionado para a sustentabilidade do jardim doméstico, além do oferecimento de um sistema automatizado para auxiliar nos cuidados desses jardins sustentáveis residenciais.

DGA – Amazonas

Criar uma solução tecnológica com o propósito de divulgar melhor os atrativos turísticos do estado do Amazonas, incluindo o mapeamento, informações do funcionamento, datas de eventos, festivais e encontros culturais para facilitar o acesso às pessoas que desejam conhecer a cultura local.

Aprendiz Game Story – Amazonas

Desenvolver uma interface gamificada entre jovens em busca de emprego e empresas que necessitam de jovens talentos para seus quadros, disponibilizando ao usuário situações/desafios que irão desenvolver habilidades e qualificar para as oportunidades de trabalho ofertadas pelas empresas.

Human Donation – Amazonas

Desenvolver plataforma intermediadora de doações com o objetivo centralizar informações de instituições não governamentais, transparecendo e incentivando as doações para a população.

Lime – Amazonas

Agilizar e facilitar o acesso ao crédito para empresas do varejo e prestação de serviços, por meio de uma plataforma que faz a análise e concessão de crédito. A ideia é flexibilizar a régua, sem deixar de analisar o risco envolvido, para que o processo de solicitação de crédito seja mais rápido e menos burocrático, com uma resposta da aprovação ou reprovação dada em D0 (mesmo dia) e a transferência, em D-1 (um dia).

Manatee – Amazonas

Desenvolver um serious game através de software educacional voltado ao ensino de matemática com auxílio de um peixe-boi, que será alimentado virtualmente e crescerá a cada progressão no processo de aprendizagem da matemática.

Research Guindace – Amazonas

Desenvolver uma plataforma que permita a busca por pesquisadores baseada em sua formação profissional, titulação e hora aula, oferecendo um serviço de orientação para pesquisa científica, como na construção de pré-projetos a serem submetidos a programas de mestrado e doutorado, por exemplo, conforme as necessidades de cada usuário.

SELVA (Sistema Estruturado Legal de Valores Amazônicos) – Amazonas

Instrumentalizar e certificar a comercialização dos ativos naturais da Amazônia, através de capacitação sobre gestão da cadeia produtiva, e dos Contratos Inteligentes, que garantem segurança jurídica, dinamismo e menor custo para as cadeias produtivas locais.

VIGIAEDES – Amazonas

Desenvolver um aplicativo que permita o monitoramento de criadouros de Aedes aegypti em tempo real para eliminação imediata de focos.

WastE-cycle – Amazonas

Gerar um serviço multiplataforma em que as empresas podem anunciar e vender recursos pós-industriais como plástico, metais e outros resíduos dos seus processos. As empresas também poderão usar a plataforma para comprar matérias por um preço inferior ao de mercado.

WeGeek – Amazonas

Plataforma de marketplace para venda de produtos, anúncios de eventos e compartilhamento de conteúdo relacionados ao universo Geek, como publicação de trabalhos autorais, entretenimento na área do mundo nerd.

Canaime Studio – Roraima

Desenvolvimento de serious game em Realidade Virtual para ensino de História, transportando o aluno aos principais acontecimentos da História do Brasil.

Keep Distance – Rondônia

Desenvolver mecanismos tecnológicos automatizados através da utilização de sensores e inteligência artificial para monitorar a quantidade de pessoas e a distância entre elas para auxiliar nas medidas de distanciamento social, inicialmente.