Descubra por que maior é melhor quando o assunto é sua próxima TV

De vastos serviços de streaming a videogames cinematográficos, nunca houve tanto conteúdo incrível disponível – e nem tantos motivos para experimentar esses conteúdos em uma TV de tela grande.

Considerando que as TVs geralmente têm alta durabilidade, quando comprar sua próxima TV, você precisará ter certeza de que ficará satisfeito com essa compra a longo prazo. Com o passar do tempo, muitos consumidores relatam que se arrependem de não ter comprado uma TV de tela maior.

Hoje os consumidores querem uma imagem mais imersiva. O que pode explicar por que, de acordo com uma recente pesquisa do segmento realizada pela Samsung Electronics, os consumidores classificam o tamanho da tela como um dos principais motivos para adquirir uma nova TV e por que os especialistas preveem que, neste ano, as vendas de TVs de 75 polegadas ou maiores aumentarão exponencialmente.Os benefícios de comprar uma TV de tela grande são tão claros quanto as imagens imersivas dos novos modelos de TVs Samsung para 2020. Por isso, apresentamos alguns desses benefícios abaixo:

Realismo de nível superior

Pode parecer simples, mas é fato: quanto maior a tela da sua TV, mais fácil é apreciar a beleza e contexto geral da imagem.

A chave está no equilíbrio entre tamanho e resolução – polegadas versus o número total de pixels que a tela de uma TV contém. Quanto maior a TV, mais importante sua resolução se torna. Uma TV de resolução altíssima, como a QLED 8K da Samsung, dispõe de 33 milhões de pixels na tela. Essa alta resolução torna os pixels imperceptíveis mesmo em uma TV de tela grande – ampliando sua imersão, oferecendo uma imagem maior e mais realista comparado a telas de 4K que dispõe de 8 milhões de pixels.

Com isso em mente, é fácil ver por que os consumidores classificam o tamanho da tela de maneira consistente como um dos fatores mais importantes que afetam suas decisões de compra de TV, assim como é fácil ver como uma tela grande e de alta resolução eleva, desde assistir filmes a jogos, até o próximo nível.

Assistir a filmes

Imagem meramente ilustrativa

Uma TV de tela grande e alta resolução é ideal para assistir a filmes no nível de detalhe que eles deveriam ser vistos. Isso inclui filmes em resolução 4K, sendo que conteúdos nesta resolução fazem parte de uma lista cada vez maior, incluindo serviços de streaming. Os efeitos especiais parecem mais espetaculares e os momentos cinematográficos se tornam muito mais realistas.

Jogos

Imagem meramente ilustrativa

Os consoles de videogame de hoje são excepcionalmente poderosos e capazes de suportar horas a fio de uma diversão rica e detalhada. Quando combinado com uma TV de tela grande, a ação na tela se torna ainda mais imersiva. As TVs QLED 2020 da Samsung oferecem jogos de próximo nível com o Modo Game Automático, uma função integrada que analisa instantaneamente os dispositivos de jogos conectados e otimiza as configurações da TV para tornar o jogo o mais detalhado, suave e realista possível.

Assistir esportes

Imagem meramente ilustrativa

Ao assistir esportes, uma TV de tela grande transforma seu sofá no melhor lugar da casa. A capacidade de ver mais ação, com mais detalhes, faz com que você sinta que está lá no estádio, torcendo pelo seu time favorito.

Apreciando o entretenimento educativo (Edutainment)

Imagem meramente ilustrativa

Uma das maiores tendências das TVs hoje em dia tem sido o aumento do ensino à distância. Com tantos estudantes em casa nos últimos meses, as TVs surgiram como ferramentas valiosas para despertar a curiosidade das crianças e jovens. Uma TV de tela grande oferece uma janela maior para explorar uma ampla variedade de assuntos interessantes.

As TVs QLED da Samsung – parte do amplo portfólio de TVs inteligentes da empresa – oferecem entretenimento para todas as idades. Elas tornam tudo simples, conveniente, da navegação na web à exibição de programas e lives.

Dicas para comprar uma TV de tela grande

Se você está pensando em adquirir uma TV de tela grande, veja alguns pontos a considerar antes de fazer sua compra:

– Se você não tiver certeza de como uma TV de tela grande ficaria em sua casa, aqui está uma ideia útil: tente usar a fita adesiva para criar um esboço do tamanho da TV que você pensa em comprar na parede para referência. No site da Samsung, você pode consultar todos os modelos e tamanhos disponíveis. Você também pode consultar o GIF acima para ver com que facilidade uma TV de 75 ou 85 polegadas pode caber na sua sala de estar.

– Ao comprar uma TV de tela grande, verifique se a tela escolhida oferece a experiência mais imersiva possível. As TVs QLED 8K da Samsung combinam alta resolução com inovações de ponta como o Processador Quantum 8K para oferecer aos usuários o máximo em termos de qualidade de imagem e entretenimento em casa.

Para saber mais sobre o novo portfólio de TVs da Samsung para 2020, acesse: https://news.samsung.com/br/da-evolucao-8k-a-uma-nova-categoria-de-tvs-4k-conheca-a-linha-2020-

de-tvs-samsung