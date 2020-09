Cyber Security Summit Brasil 2020 será online e gratuito

A quarta edição do Cyber Security Summit Brasil – um dos principais eventos no mundo sobre segurança na internet – está confirmada. Devido à pandemia de Covid-19, a edição ocorrerá totalmente online. Será no dia 29 de setembro e as inscrições, gratuitas, já estão abertas. A expectativa da organização do evento é contar com mais de 1 mil participantes.

O evento terá palestras com mais de 15 especialistas internacionais em segurança cibernética. Todas as palestras em idioma estrangeiro contarão com tradução simultânea para o português.

Entre os nomes confirmados, está o do brasileiro Sandro Süffert, que possui 20 anos de experiência na área e já ministrou cursos e palestras em eventos internacionais em Cingapura, Estados Unidos, Romênia, Escócia, entre outros países, sobre segurança cibernética. Há oito anos, Süffert é CEO da Apura Cybersecurity Intelligence, empresa especializada no desenvolvimento de soluções de monitoramento, detecção e combate a ameaças e crimes na internet, entre elas o “Boitatá Next Generation” que é reconhecida como a maior plataforma de informações de inteligência de ameaças da América Latina.

UNIVERSALIZAR O CONHECIMENTO

Para o especialista, o tema “cibersegurança” precisa ser entendido como algo interessante e envolvente para toda a sociedade. Por isso, ele considera que o Cyber Security Summit Brasil vem cumprir o papel de colocar o assunto em pauta, ao público em geral, ampliando o conhecimento e a consciência sobre segurança na internet.

Brasileiro Sandro Suffert tem presença confirmada no evento

“As ameaças e os crimes na internet prejudicam governos, empresas e organizações em geral. Mas atingem igualmente os cidadãos. Então, além de marco regulatório e de investimentos, por parte das organizações, em soluções, é fundamental o letramento digital, uma ‘cibereducação’. E o Cyber Security Summit Brasil, desta vez on-line, gratuito, ao alcance de todos, contribui decisivamente com esse processo”, afirma Sandro Süffert.

É, de fato, um dos propósitos do evento, conforme as palavras do idealizador, Rafael Narezzi, especialista e referência global em cibersegurança: “O evento, que chega à quarta edição, nasceu de forma independente, com o objetivo de trazer informação e debater importantes temas sobre segurança cibernética”.

PÚBLICO

Executivos de empresas, gestores governamentais, especialistas e estudiosos no assunto compõem o público mais numeroso; a participação, todavia, é aberta a qualquer pessoa interessada. “Em um único dia, haverá palestras simultâneas e on-lines, com grandes referências da tecnologia da segurança cibernética de todo o mundo”, assinala o organizador.

O evento também sediará o CyberEdTalks, realizado mundialmente pelo Information Security Media Group (ISMG), o principal provedor de mídia da comunidade de segurança da informação. Mais detalhes e o link para a inscrição estão no endereço: www.cybersecuritysummit.com.br

MAIS INFORMAÇÕES

• Sobre a Apura:https://apura.com.br/