Coligação: Lábrea, nosso Amor oficializa candidatura de Gean Barros à Prefeitura do município

convenção partidária que homologou o nome dos pré-candidatos Gean Barros (MDB) e Mabí Canizo (PSC) aos cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Lábrea foi realizada nesta terça-feira (15/09), no Centro Maçônico.

Marcada pelo cumprimento aos protocolos de segurança em razão da pandemia do coronavírus, durante toda a convenção ocorrida ao longo do dia, o distanciamento entre as pessoas foi mantido, bem como o uso de máscaras e a higienização das mãos com álcool.

“Gostaríamos muito de estarmos aqui fazendo um lindo encontro repleto de apoiadores, mas a Covid 19 nos impede e o cuidado com as pessoas que amamos está em primeiro lugar. O momento é de zelarmos pela saúde uns dos outros em sinal de respeito” disse Gean reforçando a importância sobre as medidas de combate a serem adotadas por todos.

A ‘Coligação: Lábrea, nosso Amor!’ reúne sete partidos na maior aliança nas eleições 2020 no município. O arco de apoio reúne ainda PSD, PT, PL, Progressistas e Republicanos. Na ocasião, também foram apresentados os candidatos a vereador pelas legendas.

A adesão à chapa decorre da atuação de ambos a frente do município. Ao longo do primeiro mandato, eles promoveram uma série de ações visando recolocar Lábrea no rumo do desenvolvimento e agora pretendem a reeleição.

“Nosso trabalho na gestão do município sempre foi pautado na busca por melhores condições de vida ao nosso povo. Conhecemos os problemas de Lábrea. Essa união partidária visa fortalecer as nossas propostas para educação, saúde, social e outros setores fundamentais para nossa cidade e comunidades rurais”, afirmou Gean.

De acordo com Mabí Canizo, a disputa é pela continuidade de projetos, programas, obras e serviços. “Trabalhamos de forma incansável. Nossa meta é baseada no que conquistamos até agora e no sentido da construção de uma frente ampla sem medo de avançar. Mas, para isso, contamos com o apoio do nosso povo e daqueles que amam Lábrea”.