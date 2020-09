Samsung reforça pioneirismo e lança no Brasil a The Sero, primeira TV que gira para a vertical

O mundo está cada vez mais aberto a inovações e conceitos disruptivos. As pessoas buscam o tempo todo novas formas de conectar e produtos que entreguem muito mais do que uma simples função. Há espaço para criar e quebrar padrões. E é exatamente isso o que a Samsung faz ao desenvolver e trazer para o mercado brasileiro a TV The Sero, a primeira capaz de girar a tela para a vertical e se adaptar ao consumo de conteúdos de redes sociais.

A The Sero já é um sucesso de vendas na Coreia do Sul, primeiro país a lançar o produto ano passado e, agora, chega ao Brasil nesta primeira semana de setembro para atender à demanda de uma geração conectada e atenta a inovações. Uma geração que procura gadgets versáteis que acompanhem sua ampla rotina de interação social e digital.

“Inovação está no DNA da Samsung, que se sente orgulhosa em oferecer um produto como a The Sero, com nível elevado de tecnologia, design diferenciado e alta performance em som. A The Sero representa nossa preocupação em entender os desejos de consumidores, especialmente a geração de Millenials, que quer cada vez mais soluções conectadas e versáteis. Ela é a TV adaptada à vida vertical dos smartphones”, celebra Gustavo Assunção, Vice-Presidente da Divisão de Consumer Electronics da Samsung Brasil.

Imagem meramente ilustrativa

O lançamento da The Sero ao Brasil dá sequência à expansão do portfólio de TVs da linha Lifestyle da Samsung, que já conta com a The Frame em 43 e 55 polegadas. Com design único e qualidade de áudio Premium, a The Sero proporciona plena diversão e qualidade de imagem em filmes, séries e programas com a tradicional tela na horizontal, mas se destaca pela capacidade de garantir o entretenimento do smartphone perfeitamente encaixado à TV, rotacionando a tela da TV para o formato vertical no momento de conferir o máximo do conteúdo das redes sociais, sem limites ou faixas pretas interferindo no consumo de seu entretenimento.

TV+Smartphone

A The Sero tem 43” e traz como grande mote a incomparável conectividade com os smartphones, fazendo com que os conteúdos verticais do aparelho fiquem perfeitos quando reproduzidos na TV. É possível rotacionar a tela de três maneiras: pressionando um botão no controle remoto único1, acionando a rotação da tela via aplicativo SmartThings2 ou por um ícone exclusivo presente em alguns smartphones específicos da marca.

Imagem meramente ilustrativa

Para reforçar ainda mais a relação entre TV e smartphone, como o Galaxy S20, por exemplo, a The Sero conta com Tap View, uma tecnologia exclusiva Samsung que garante o espelhamento entre o conteúdo do tablet ou smartphone3 e o televisor com apenas um toque.

Áudio potente

A qualidade de som da The Sero é destaque no modelo. Seus 4.1 falantes possuem 60W RMS de potência. Além disso, a The Sero conta com um recurso disponível também nas linhas QLED 4K e QLED 8K da Samsung: a Inteligência de Som Antirruído, que identifica barulhos do ambiente e equaliza o som da TV para destacar diálogos e não atrapalhar a experiência do usuário que não quer perder nenhum detalhe de um conteúdo.

Imagem meramente ilustrativa

Design único

A The Sero possui design único e elaborado, com uma base acoplada azul marinho e a possibilidade de rotacionar a tela. E, para potencializar a beleza do produto, a Samsung desenvolveu recursos para que ela se harmonize na decoração do ambiente onde estiver instalada. O exclusivo Modo Retrato entra em ação com a The Sero e oferece lindos conteúdos para serem usados na tela vertical substituindo a tela preta da TV desligada, são cinco categorias: relógio, mural de fotos, decoração, pôster e sound wall, que combina o fundo da tela com as batidas que estão sendo reproduzidas via seu aplicativo de música preferido. O Modo Ambiente4 3.0, presente em outros modelos QLED 4K, também está disponível e funciona com a The Sero desligada na horizontal e possui 102 conteúdos especiais para combinar a TV com o espaço.

Imagem meramente ilustrativa

Qualidade Samsung QLED e conectividade incomparável

Além de toda a novidade de uma TV que funciona também na vertical, a The Sero ainda reúne características marcantes da categoria QLED da Samsung, como a exibição de 100% do volume de cor5 , devido à tecnologia de Pontos Quânticos, e a garantia de 10 anos contra o efeito burn-in6. A The Sero, assim como todo o portfólio de TVs 2020 a partir da Crystal UHD TU8000, também oferece múltiplos assistentes de voz7, incluindo Bixby e Alexa, controle remoto único e conexão com o app SmartThings para controlar produtos inteligentes da Samsung.

The Sero: até a caixa se transforma

Além de toda a versatilidade da própria The Sero, a Samsung inovou até na caixa na qual a TV é comercializada. Em vez de uma simples embalagem que seria descartada, o usuário tem a possibilidade de transformar a caixa em um objeto útil como uma casinha de gato, um porta-revistas ou uma estante de livros. No site https://www.samsung-ecopackage.com/categories/sero, que pode ser acessado por um QR Code na própria caixa, é possível conhecer todas as formas de transformá-la.

Imagem meramente ilustrativa

Preço sugerido: R$ 9.999,00

Para saber mais sobre o novo portfólio de TVs da Samsung para 2020, acesse: https://news.samsung.com/br/da-evolucao-8k-a-uma-nova-categoria-de-tvs-4k-conheca-a-linha-2020-de-tvs-samsung