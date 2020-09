Pesquisa Pontual mostra favoritismo de Amazonino e David conquistando vaga no 2º turno

Pré-candidato a prefeito de Manaus pelo Podemos, o ex-governador Amazonino Mendes está no segundo turno das eleições municipais deste ano, se a eleição fosse hoje, com 31,6% das intenções de voto, segundo pesquisa do Instituto Pontual, divulgada nesta segunda-feira, 14, com exclusividade pelo Portal O Poder. Ele também ganharia a eleição em cinco cenários de segundo turno apresentados na sondagem.

A pesquisa, divulgada na antevéspera do fim do prazo das convenções partidárias, mostra o favoritismo de Amazonino e, David Almeida (Avante), como seu adversário no segundo turno, com com 15,8%. Alberto Neto (Republicanos) aparece em terceiro lugar, com 6,8%; seguido de José Ricardo (PT), com 6,7%.

Em quinto lugar na pesquisa aparece o ex-prefeito de Manaus e ex-deputado federal, Alfredo Nascimento (PL), com 5,5% dos votos; seguido de Chico Preto (DC), que recebeu 2,6% da lembrança dos entrevistados.

O ex-superintendente da Suframa, coronel Alfredo Menezes (Patriota) e o deputado estadual Josué Neto (PRTB), ficaram empatados com 2,5% das intenções de voto cada; Atrás deles aparece o também deputado estadual Ricardo Nicolau (PSD), com 1,2%; Romero Reis (Novo), com 1,0%; e Paulo Trindade (Psol), com 0,4%. Quando a pesquisa foi registrada, o Psol ainda não havia feito a sua convenção e Trindade ainda era o pré-candidato do partido. Neste domingo, 13, o Psol decidiu compor como vice na chapa de José Ricardo, indicando a atividade política Marklise Siqueira.

Nas duas últimas posições da pesquisa, praticamente sem pontuar, aparecem o candidato do PCdoB, Marcelo Amil, com 0,2% dos votos e, o empresário Orsine Jr. (PMN), com 0,1%.

Os indecisos somaram 7,8% e, os que votariam branco ou nulo, 15,3%

Rejeição

Ensaiando retornar ao Executivo municipal, Alfredo Nascimento é o pré-candidato mais rejeitado pelos entrevistados, com 21,9%; seguido de Amazonino, com 17,7% e; José Ricardo, com 7,0%.

Ricardo Nicolau apresentou índice de rejeição de 6,0%; seguido de Chico Preto, com 4,6% e, Josué Neto, 4,0%.

David Almeida apresentou 3,7% de rejeição; Paulo Trindade, 2,4% e, Alberto Neto e Orsine Jr, ambos com 1,7%, cada.

Nas últimas posições estão coronel Menezes, com 1,5%; Marcelo Amil, com 1,4%; e Romero Reis, com 0,7%.

Entre os indecisos somaram 14,8% e os que rejeitam a todos os candidatos 10,9%.

Segundo turno

O Instituto Pontual testou, ainda, cinco cenários de segundo turno e, em todos, o pré-candidato Amazonino Mendes venceria seus adversários, se elegendo prefeito de Manaus.

Amazonino versus David

No Cenário 1, entre Amazonino Mendes e David Almeida, o pré-candidato do Podemos sairia vencedor com 45,7% contra 30,6%. Os indecisos são 7,1% e os brancos e nulos, 16,6%.

Amazonino e Alberto Neto

Contra Alberto Neto, Amazonino teria 48,7% contra 26,5% de seu adversário num Cenário 2. Os indecisos são 7,4% e os brancos e nulos 17,4%.

Amazonino e José Ricardo

Amazonino também venceria José Ricardo com 51,6% dos votos contra 21,0% do seu adversário num Cenário 3. Os indecisos são 7,3% e brancos e nulos, 20,1%.

Amazonino versus Alfredo Nascimento

No Cenário 4, o ex-governador receberia 55,2% dos votos contra 14,1% recebidos por Alfredo Nascimento. Os indecisos nessa sondagem são 6,2% e os brancos e nulos, 24,5%.

Amazonino contra Ricardo Nicolau

Já no Cenário 5, Amazonino teria 55,2% em cima do adversário Ricardo Nicolau, com 13,9%. Os indecisos somariam 7,2% e os brancos e nulos, 23,7%.

Nova pesquisa

O diretor do Instituto Pontual, Eric Barbosa, adianta que após o término do prazo para que os candidatos solicitem os respectivos registros de candidaturas, na Justiça Eleitoral, irá fazer uma nova pesquisa para identificar como ficará os dados de intenção de votos da eleição já com as candidaturas fechadas.

Eric Barbosa, diretor do Instituto Pontual de Pesquisas (Foto: Divulgação)

Na sua avaliação, Amazonino Mendes e David Almeida estão no segundo turno, cenário que vem se desenhando nos últimos meses, se levado em consideração as pesquisas anteriores.

“Apenas capitão Alberto Neto e José Ricardo se mostram com possível perspectiva de crescimento para ter chances na crescer na disputa”, analisa.

Sondagem

A pesquisa Pontual entrevistou 1066 pessoas em todas as zonas da capital amazonense entre os dias 8 e 14 de setembro e possui margem de erro de 3% com intervalo de confiança de 95%. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-01428/2020.

Veja os números:

RESULTADO_PESQUISA_MANAUS