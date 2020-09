Diretoria de Saúde começa cadastramento para exames do Outubro Rosa e Novembro Azul

A Diretoria de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) iniciou o cadastramento dos servidores do Poder Legislativo e seus dependentes interessados em realizar os exames e consultas médicas relacionadas às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, de prevenção ao câncer de mama e de próstata, respectivamente.

As atividades fazem parte 11ª edição da Semana da Saúde, evento realizado anualmente pela Aleam, com o objetivo de informar, conscientizar e, principalmente, alertar os servidores sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer.

“Seguimos a máxima de que é melhor prevenir do que remediar”, diz o diretor de saúde, médico Arnoldo Andrade, explicando também que mesmo com as restrições de distanciamento social impostas pela pandemia do novo coronavírus, a Aleam irá promover a campanha e facilitar o acesso dos trabalhadores aos exames. “O presidente Josué Neto (PRTB) nos dá todo o apoio e condições para que possamos cuidar cada vez melhor da nossa equipe, e claro, respeitando todas as normas de biossegurança”, disse.



O diretor informou que os cadastros começaram em agosto e vão até o fim de setembro. Os pacotes com exames e consultas com especialistas custam R$ 300,00, que podem ser descontados, em duas parcelas, em folha de pagamento, mediante autorização prévia do servidor; ou por meio de transferência bancária para a conta corrente das clínicas cadastradas.

As servidoras que participarem da campanha Outubro Rosa, farão exames de ultrassonografias de mama, transvaginal e tireoide, além da consulta com médico ginecologista. Exames e consultas serão realizados no período de 5 a 9 de outubro, no Centro Médico Carlos Avelino, com dias e horários previamente agendados.

Já os servidores do sexo masculino, participantes da campanha Novembro Azul, terão acesso aos exames de PSA total, testosterona, ultrassonografia de próstata e abdômen total, mais a consulta com o médico urologista.

É possível fazer o cadastro, ou obter outras informações, através dos telefones 3183-4574 ou 3183-4572.

Diretoria de Comunicação da Aleam

Texto: Joyce Campos