Com mais de 11 condenações no TCU, Joel Lobo está inelegível e não pode disputar eleições no Careiro Castanho

O ex-prefeito de careiro Castanho está mesmo fora das eleições deste ano. O pré-candidato foi condenado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em pelo menos 11 processos, tendo todos os seus recursos negados. Com isso, ele não conseguirá retirar certidão federal criminal de 2º grau e não poderá sequer registrar candidatura.

Com condenações na justiça do Amazonas, e diversas contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), Joel Lobo já amargava a possibilidade de estar sem condições de disputar as eleições. Vale lembrar que o ex-prefeito ainda tentou emplacar pesquisas eleitorais forjadas no município para se viabilizar.

No mês passado, a Câmara Municipal de Careiro Castanho reprovou, por 11 votos a 1, a prestação de contas de 2012 de Joel, reforçando a inelegibilidade aos olhos dos órgãos de controle e, enquadrado dentro da Lei da Ficha Limpa. Ele também teve seu nome divulgado na lista de fichas sujas do TCE-AM.

O ex-prefeito tentou evitar que os vereadores apreciassem a pauta com um Mandado de Segurança preventivo de ordem liminar pedindo a suspensão da sessão de julgamento das contas da Prefeitura do Careiro referentes ao exercício financeiro de 2012, porém teve o pedido indeferido pela juíza Maria do Socorro Guedes Moura.

Em abril, Lobo teve seu recurso de reconsideração negado pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), durante sessão virtual do Tribunal Pleno. Lobo tentava reverter a reprovação de sua prestação de contas feita pela Câmara Municipal do Careiro Castanho no ano passado por 11 dos 13 vereadores.

