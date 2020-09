Baía e Toinho Cidade vão disputar a prefeitura de Borba pela chapa PTB/PL/PV

Em convenção realizada na noite de sábado (12), no CETI de Borba, os partidos PTB, PL e PV referendaram os nomes de Baía Maia e Toinho Cidade para concorrer à prefeitura de Borba nas eleições deste ano.

O evento contou com a presença dos deputados estaduais Roberto Cidade e Alessandra Campêlo, do deputado federal Marcelo Ramos, correligionários, e 43 pré-candidatos a vereador pela coligação que envolve os três partidos.

Baía já foi prefeito de Borba e une a Toinho, atual vice-prefeito, que rachou com Simão Peixoto por conta das divergências com o qual o atual gestor municipal, fruto do descaso da administração de Simão.

Por meio de vídeo, o vice-presidente estadual do PTB, deputado Saullo Vianna registrou seu apoio à candidatura de Baía e Toinho. O deputado adiantou que irá ao município para participar da campanha.

O deputado federal Marcelo Ramos salientou que, não destinou emendas parlamentares para Borba este ano porque não confia em um gestor que não mostrou nos últimos quatro anos, citando o atual prefeito Simão Peixoto, compromisso com a cidade.

A deputada Alessandra Campêlo e o deputado Roberto Cidade também fizeram duras críticas à atual gestão e reforçaram apoio à chapa de Baía e Toinho.