“Não quero dinheiro de partido” afirma pré-candidato a vereador ao abrir mão do Fundo Eleitoral e Partidário

O jornalista e pré-candidato a vereador de Manaus, Thiago Botelho, fará sua campanha sem usar recursos do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário. A decisão foi comunicada ao diretório municipal do Democracia Cristã (DC), por meio de um ofício protocolado nesta segunda-feira (7).

No documento, Thiago Botelho comunicou ao partido que “declina do recebimento de cota ou qualquer tipo de material proveniente do Fundo Partidário e Fundo Eleitoral”.

“Não quero dinheiro de partido. Sou contra usar dinheiro do contribuinte para bancar campanhas eleitorais. A população não aguenta mais esse tipo de absurdo. Na época que houve uma mobilização nacional para que os recursos do Fundo Eleitoral fossem destinados ao combate do coronavírus, diversas vezes usei minhas redes sociais para apoiar. Muitos apoiaram também, mas da boca para fora. Eu apoiei lá atrás e mostrei agora com essa decisão que apoio na prática”, afirmou.

Ainda segundo Thiago Botelho, a internet, sobretudo as redes sociais, garantem ferramentas necessárias para publicidade de forma gratuita ou de baixo custo.

“A política tem que se adaptar às novas tecnologias. Em tempos de Whatsapp e redes sociais as campanhas têm que migrar para o digital. O problema é que tem muito político que ainda está no modelo analógico de fazer campanha”, concluiu.

Recursos

O Fundo Partidário serve para bancar despesas cotidianas dos partidos e é formado por uma mistura de dinheiro público e privado. Já o Fundo Eleitoral é destinado para custear as campanhas eleitorais. Para estas eleições, o total de recursos distribuídos entre os partidos foi de R$ 2,034 bilhões. O Democracia Cristã teve direito a pouco mais de R$ 4 milhões.