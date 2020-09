Manaus tem que gastar menos com os vereadores e investir mais nos manauaras, diz Jack Serafim

Formado em Ciência Política pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Jack Serafim anunciou na noite desta quarta-feira (09), no Primavera Festa, Bairro Parque Dez de Novembro, sua pré-candidatura à vereador de Manaus nas eleições municipais de 2020, pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Jack é oposição ao grupo político de Wilson Lima e buscou um partido fora do arco de alianças do governador.

O evento seguiu todas as regras de segurança sanitária e contou com a presença de familiares, amigos e lideranças comunitárias que manifestaram apoio a pré-candidatura. Jack faz parte de uma nova geração de políticos com formação e experiência e que devem marcar uma das maiores mudanças que a história da Câmara de Manaus já viveu.

Discurso

Em seu discurso, Jack Serafim defendeu que os recursos públicos não podem ser direcionados para dar luxo aos vereadores. Para ele, o município deve gastar menos com a “máquina pública” e mais com políticas públicas.

“A primeira coisa que vou fazer, é propor o fim dessa história do povo de Manaus pagar a conta da gasolina e do aluguel de carro para vereador. Faço parte de uma geração que defende que os recursos públicos não podem ser gastos com a máquina pública. Os recursos públicos precisam ser gastos com políticas públicas. Uma capital que ainda tem problemas de abastecimento de água e esgoto não pode dar esse luxo para a Câmara. Quer gasolina e alugar carro? Faça o que os outros cidadãos precisariam fazer: use seu salário para pagar. Se não tem carro ou moto, vá para a Câmara de ônibus, não às custas do sacrifício dos manauaras”, afirmou. Durante o pico da pandemia o Portal da Transparência da CMM mostrou que houveram vereadores que chegaram a gastar R$ 7 mil reais em combustível e R$ 9 mil reais em aluguel de carro. Nesse período as sessões estavam acontecendo apenas pela internet.

Jack também revelou o perfil de atuação que pretende adotar. Foi o que chamou para a reportagem de “Menos gabinete e mais comunidade”. “Lá no campo de batalha da Câmara Municipal, o que vocês verão é alguém que não sabe ver injustiças calado. Eu quero poder dar para Manaus, pela primeira vez, um vereador de verdade e mal acostumar nossa gente com um bom vereador, um vereador presente nas comunidades que realmente traga o debate não para dentro da Câmara, mas para fora, para as comunidades, de forma presente de uma tal maneira que os vereadores que estão lá se sintam constrangidos a, ao invés de ficarem aquartelados (na Câmara), irem para as comunidades também”.

Jack Serafim finaliza dizendo que Manaus precisa ser devolvida aos Manauaras e aos amazonenses. “Já passou o tempo em que Manaus tinha medo de se posicionar, eu quero ser o vereador da Manaus teimosa. Eu quero poder ser o vereador da Manaus que não se contenta com pouca coisa. Que joga na cara do seu Prefeito que ele não faz mais do que sua obrigação. Eu quero poder ser a voz dos que estão insatisfeitos com a Manaus de agora, porque ela pode ser muito melhor. Não podemos perder a fé nessa cidade e nem tampouco perder a fé naquilo que nós somos como povo. Está mais do que na hora de devolver para os manauaras, para os amazonenses, o poder, as rédeas do seu destino. E parar de achar que o que existe de melhor está lá fora. Não! Existem pessoas boas e capacitadas em Manaus com vontade de trabalhar, mas que lamentavelmente não tem oportunidade, porque o que fizeram com a política foi transformar ela em negócios. E o que estou fazendo é entregar minha vida nas mãos do povo de Manaus, para que possamos ser um instrumento de mudança, para que a política já não seja um negócio, mas um instrumento para mudar a vida das pessoas para melhor. E enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver força, minha voz, meu conhecimento e minha juventude será utilizada para defender a capital dos amazonenses. Nessa eleição, é escolher entre a coragem e a covardia. E eu estou do lado da coragem, eu estou do lado de Manaus, eu estou do lado do que é certo”, finalizou o pré-candidato.

Reação

O discurso e as defesas feitas por Jack foram amplamente aplaudidas e aprovadas pelos convidados presentes.

“O Jack nos lembrou hoje que o Amazonas é um celeiro de grandes políticos e oradores, e que nós temos uma geração de bons nomes que podem transformar não só o Amazonas como o Brasil. Ele com certeza vai encher nossa cidade de muito orgulho”, afirmou Dayse Franco.

“Sou amigo dele. E há muito tempo todos nós ficávamos insistindo para que ele parasse de resistir e mostrasse para todos o grande homem que é. Inteligente, líder, humilde, servidor… tudo isso ficará evidente quando tivermos a chance de eleger o Jack nosso vereador. E isso é só o começo. Agora sim voltei a ter esperança na política do Amazonas”, declarou Felipe Albano.

“Vi o Jack sendo perseguido injustamente pelo Wilson Lima. Por falar a verdade e sem medo. O que esse governador não contava é que ao invés de assustar o Jack, estaria acordando um leão adormecido. E se ele é contra esse governador, estou do lado dele. O Amazonas é nosso. Manaus é nossa. E tem que ser protegida por quem sabe o que diz. E Jack é essa pessoa”, disse Lucas Carvalho.

Perfil

Jack Serafim tem 37 anos, é casado com a Heloana, pai do Lucca. É cristão, ativista social, pertence ao Clube de Desbravadores há mais de 15 anos. Quando acadêmico fez parte da fundação do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UEA e chegou a ser escolhido orador das turmas de ciência política de seu polo. Atuou na assessoria de administrações públicas municipais, tanto na área de gestão como de comunicação social, sendo a mais recente na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na diretoria de comunicação, aumentando a transparência dos mandatos através de novos canais na internet, fazendo da Aleam a primeira do Brasil a transmitir suas sessões em todas as redes sociais, além da TV.

Atualmente o pré-candidato a vereador de Manaus é consultor de políticas públicas, acadêmico em Direito e palestrante de temas sociais, políticos e de comunicação. Tem um canal no Youtube onde analisa políticas públicas e dá aulas de ciência política gratuitamente.