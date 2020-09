Em Brasília, Josué busca parcerias do Governo Federal para melhorar Segurança Pública do Amazonas

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB), teve uma agenda extensa nesta quinta-feira (10), no Ministério da Justiça e Segurança Pública com objetivo de trazer recursos para combater a criminalidade, narcotráfico e melhorar o trabalho da polícia nas regiões de fronteira do Amazonas com outros países da América do Sul.

De acordo com o parlamentar, a primeira reunião aconteceu por volta das 10h30, com Dr. Jeferson Lisboa, secretário Nacional de Operações Integradas (Seopi), com quem tratou sobre a forte presença do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (VIGIA) no Amazonas,

que vem possibilitando grandes avanços para os operadores de fronteira, visando em especial, o duro combate ao narcotráfico.

Durante a reunião, o secretário Dr. Jeferson Lisboa falou sobre todos os investimentos que a Seopi, por meio, do Ministério da Justiça e Segurança Pública está realizando na região.

Combate as drogas

Em um segundo momento, por volta das 11h30, Josué Neto foi recebido pelo Dr. Luiz Beggiora, secretário Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), o qual se mostrou parceiro do Amazonas e ouviu as demandas prioritárias apresentadas pelo presidente da Assembleia Legislativa.

Na reunião, Beggiora se comprometeu com os projetos do Senad no Amazonas e Josué Neto colocou o Poder Legislativo à disposição do Governo Federal como grande parceiro para que a política nacional antidrogas possa avançar no Amazonas, principalmente, voltado aos jovens, que estão sendo recrutados diariamente por facções criminosa para trabalhar no tráfico de entorpecentes.

Recursos

No fim da tarde desta quinta, o presidente do Poder Legislativo do Amazonas se reuniu com o Dr. Rooney Matsui, secretário Adjunto Nacional de Segurança Pública (Senasp), onde foram tratados temas voltados para a destinação de recursos ao Amazonas, para equipamentos de proteção, capacitação, munição para prática de treinamento de tiro, apoio logístico e políticas públicas a serem implementadas pelo Governo Federal.

Segurança Pública

Neste ano, o Poder Legislativo do Amazonas aprovou as emendas de Josué Neto a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que autoriza o governo a incluir no orçamento de 2021 recursos para a realização de concurso público para a Polícia Civil do Amazonas (PCAM) para aumentar o efetivo da instituição e combater a criminalidade, e também propôs que o Estado passe a assegurar a efetiva atualização e capacitação profissional dos servidores e agentes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), através de cursos técnicos.