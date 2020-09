David e Rotta são a maior aposta do Avante no Brasil, diz presidente nacional da sigla

Em convenção realizada em formato drive-in, na noite desta quinta-feira (10), o presidente nacional do Avante, o deputado federal Luis Tibé, anunciou que a candidatura de David Almeida e Marcos Rotta à prefeitura de Manaus é a mais importante do Brasil para a sigla, que junto de partidos aliados, terá cerca de 300 candidatos a vereador na capital.

Mais de 350 carros estiveram no local do evento que oficializou a parceria entre David Almeida e Rotta na corrida pela prefeitura. “Essa com certeza é a candidatura mais importante do Avante no país. Confiamos muito no nosso majoritário, sabemos que Rotta não teve oportunidade de contribuir como poderia, sabemos da grande reprovação da atual gestão municipal e temos a convicção de que podemos fazer mais por esta grande capital que é Manaus”, afirmou Tibé, que lembrou que a construção da aliança com o ex-governador começou há mais de dois anos.

O ex-governador e presidente estadual do Avante, David Almeida, falou sobre a parceria construída com seu vice, formada desde os tempos em que dividiam bancada na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). “Seremos dois prefeitos para dividir tamanha responsabilidade que é administrar Manaus, cidade que assumimos o compromisso de melhorar juntos”, disse.

Almeida ainda reforçou a necessidade que a cidade tem em alternar os gestores públicos, uma vez que, de acordo com ele, as mesmas pessoas estão no poder há 38 anos. “Essa quarentena política precisa terminar. Eles já contribuíram muito e os respeitamos por isso, mas Manaus necessita de um prefeito com determinação e que saiba administrar seus muitos recursos. Dinheiro existe, falta competência”, declarou o pré-candidato.

Rotta aproveitou a oportunidade para cutucar a administração feita pelo prefeito Arthur Neto. De acordo com ele, o atual gestor deixa grandes lacunas para seu sucessor como uma dívida de pelo menos R$ 2 bilhões em empréstimos e a crise iminente com o transporte público, além de diversos problemas com contratos de empresas prestadoras de serviço.

“Existem bombas-relógios na prefeitura. O aterro sanitário que não comporta mais a demanda, a crise no sistema de transporte público, os radares que simplesmente não existem, a renovação da concessão do transporte público, da iluminação, na concessionária de água, dos usineiros que fornecem asfalto, tudo feito sem ouvir a população. Isso não pode mais acontecer”, avaliou Marcos Rotta.

O pré-candidato a vice fez questão de reforçar que ele e David possuem a experiência necessária para administrar Manaus, uma vez que ambos já exerceram cargos no executivo. Com fortes aliados, durante sua convenção o Avante confirmou os apoios dos partidos PTC, Pros, PMB e Democratas.