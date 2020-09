Roche e Hapvida investem cerca de R$ 46 milhões na construção de polo de medicina diagnóstica inteligente

Líderes em seus segmentos, Roche e Sistema Hapvida se unem para construir o primeiro polo de medicina diagnóstica com gestão de inteligência do mundo, localizado em Recife (PE). Com investimento estimado em R$ 46 milhões, o Núcleo Técnico Operacional (NTO), com inauguração prevista para outubro de 2020, nasce da parceria de longo prazo das duas companhias em busca da melhor gestão da saúde no Brasil. A inovação deve elevar a eficiência laboratorial da operadora, colocando o Hapvida entre os cinco maiores clientes da Roche Diagnóstica no Brasil, além de ser o primeiro projeto desta proporção fora da Europa.

O novo polo foi desenhado pela consultoria da Roche Diagnóstica que buscou diversidade de expertises para compor a solução atendendo as necessidades do Sistema Hapvida e será também o primeiro a levar inovação e automação laboratorial integrada desta porte ao Nordeste do país. O local contará com uma central inteligente de controle e gestão de produção e qualidade integrado e processará com eficiência 95% dos exames realizados mensalmente pela rede – cerca de 2,6 milhões de análises. Isso significa mais agilidade, controle e qualidade às análises, processamentos e logísticas de exames laboratoriais de atendimento do Sistema Hapvida.

A escala, abrangência nacional e a eficiência das operações permitirão à rede processar um amplo e sofisticado portfólio de exames em todo o Brasil aproveitando o modelo de negócio verticalizado da rede. Serão mais de 1.200 tipos de exames especializados disponíveis para cerca de 3,5 milhões de beneficiários distribuídos nas cinco regiões do país. Com a ajuda do Viewics, plataforma de análise de dados da Roche, será possível integrar o sistema proprietário da Hapvida e incluir os resultados dos exames no prontuário eletrônico do beneficiário de maneira segura e de acordo com as novas leis de privacidade de dados.

Do ponto de vista operacional, segundo o Sistema Hapvida, a flexibilidade para verticalizar tanto a demanda atual trazida por carteiras recentemente adquiridas quanto a proveniente de futuras aquisições representam ganhos também em sustentabilidade com tecnologia que reduz a geração de resíduos e consome menos energia e água. As novas instalações, altamente automatizadas, irão reduzir custos e integrar os resultados dos testes com o sistema de registros médicos eletrônicos proprietário do Hapvida. “Isso significa menor custo fixo por exame, com tecnologia de ponta, agilidade e segurança nos exames de urgência e emergência aos beneficiários. O NTO poderá processar rapidamente tanto testes mais simples quanto os mais complexos, inclusive processando exames que hoje são enviados para laboratórios terceirizados, aumentando o nível de verticalização de exames laboratoriais e otimizando a utilização de nossa capacidade produtiva, sem qualquer intervenção humana, aumentando a confiabilidade dos resultados”, afirma Jorge Pinheiro, CEO do Hapvida.

“Esta parceria permitirá fortalecer a colaboração entre as empresas não só na parte de diagnóstico como também no acompanhamento da saúde dos usuários da rede, colocando a Roche cada vez mais perto dos pacientes”, comenta Antonio Vergara, presidente da Roche Diagnóstica Brasil. “É um grande avanço para a saúde no Brasil e estamos muito orgulhosos em poder ampliar o acesso da população a este tipo de inovação, que proporciona o olhar integrado e mais eficiente dos cuidados com a saúde”.

Alguns números da parceria:

● 15 estados serão atendidos pelo novo polo● Centralização da coleta de 200 unidades● Mais de 140 equipamentos automatizados para realização de exames nas áreas de imunologia, bioquímica, hematologia, coagulação, urinálise● Soluções Digitais que integram 20 laboratórios, monitoram toda a operação, produtividade e qualidade.