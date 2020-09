Marcos Rotta é confirmado como vice de David Almeida para as eleições deste ano

O ex-governador do Amazonas David Almeida (Avante) anunciou, na manhã desta quarta-feira (9), Marcos Rotta (DEM) como pré-candidato a vice-prefeito em sua chapa na disputa eleitoral para a Prefeitura de Manaus, que acontece em novembro. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa, no Comfort Hotel Manaus, com a presença de todos os partidos aliados.

David Almeida justificou a aliança com o colega ex-deputado argumentando que ambos têm como meta o desenvolvimento da cidade de Manaus. “Rotta tem uma longa experiência política e administrativa. Nossos princípios estão acima dos nossos interesses, e é isso que nos une: a vontade de fazer a capital crescer”, afirmou.

O pré-candidato do Avante aproveitou o momento para elogiar o presidente estadual do Democratas, Pauderney Avelino, responsável pela articulação entre os partidos. “Manaus só ganha com a vinda dele (Pauderney) para somar conosco nessa campanha. Ele é o homem mais preparado do Estado para defender os interesses da Zona Franca de Manaus”, avaliou.

David aproveitou a oportunidade para reafirmar que não terá o apoio das máquinas públicas e nenhuma relação política com o governador Wilson Lima ou com o prefeito Arthur Neto. Em tom firme e sem citar nomes, o pré-candidato afirmou que existem candidatos que “deveriam estar pedindo desculpas aos manauaras, não votos”.

Vice

Atualmente vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta garantiu que não se sente diminuído em disputar as eleições novamente como vice-prefeito. Ele afirmou que, diferente das eleições de 2016 e de 2018, desta vez ele participou da decisão e pode dizer sim a chapa com David Almeida. Segundo Rotta, nos pleitos anteriores, ele não pode escolher o seu posicionamento por questões partidárias.

“Tive a honra e o privilégio de ser deputado estadual junto do David. Não me sinto nem um pouco diminuído de mais uma vez estar na condição de ser vice. Além de saber dos motivos, respeito e compromisso do David com Manaus, desta vez, eu mesmo escolhi estar aqui, muito diferente de anos atrás que não tive a oportunidade”, explicou Rotta.

O pré-candidato a vice também observou que longo dos últimos anos, como deputado estadual, federal e vice-prefeito, ele adquiriu a experiência necessária para ajudar David Almeida a administrar Manaus em uma verdadeira parceria.

Apoio

Durante a coletiva, Pauderney Avelino, declarou que já foi exonerado do cargo que exercia como representante do governo do Amazonas, em São Paulo, para mergulhar na campanha de David Almeida e Marcos Rotta. Ele afirmou que não há nenhuma ligação com a administração estadual em seu partido.

“Como membro atuante do cenário nacional do nosso partido, que tem melhor prefeito do Brasil, ACM Neto, com 80% de aprovação em Salvador, pretendo ajudar trazendo essa experiência de boa gestão para Manaus, que é uma cidade com cenários parecidos”, explicou Pauderney.

O anúncio do desligamento do ex-deputado federal com o governo Wilson Lima, garante a independência da candidatura de David e Rotta à prefeitura de Manaus. Com as convenções marcadas para esta quinta-feira (10), o Avante já soma os apoios dos partidos PTC, Pros, PMB e Democratas.