DEM confirma Raylan Barroso como candidato à reeleição em Eirunepé

O Partido Democratas (DEM) oficializou a candidatura de Raylan Barroso e seu vice, Sergiony Davila Tomaz, para disputar a reeleição à prefeitura de Eirunepé.

O anúncio foi feito durante a Convenção Municipal dos partidos Liberal (PL), Partido Verde (PV), Democratas (DEM) e Cidadania, em Eirunepé, que seguiu orientações dos órgãos de saúde, mantendo distanciamento social entre os participantes e o uso de equipamentos de proteção.

Em 2016, Raylan Barroso também concorreu ao cargo de prefeito pelo PROS, obtendo 55,58% dos votos válidos, representando 7.618 mil votos.

Na oportunidade, o prefeito lembrou que ao assumir a administração municipal em 2017, encontrou o município sem estrutura nas áreas da saúde, educação e limpeza pública, além do pagamento de servidores e fornecedores em atraso.

“Hoje Eirunepé é um dos municípios que mais se desenvolveu e vem crescendo no Estado do Amazonas, com grandes investimentos e obras por toda a cidade”, disse Raylan.

Além da chapa para disputar a prefeitura, os partidos confirmaram cerca de 80 nomes como candidatos ao legislativo.