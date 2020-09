Avante confirma David Almeida em convenção na quinta-feira (10)

Em formato drive-in, o partido Avante confirmou a sua convenção partidária em Manaus para a próxima quinta-feira, dia 10 de setembro. O evento será realizado a partir das 17h, no Espaço Via Torres, na avenida das Torres, Zona Norte. A convenção confirmará o nome do ex-governador David Almeida como o candidato da legenda à Prefeitura de Manaus.

No mesmo evento, o Avante também anunciará o nome do vice-prefeito da chapa. De acordo com o secretário-geral do Avante, Wagno Oliveira, o partido escolheu o formato dive-in, como medida de segurança, uma vez que os participantes vão acompanhar o evento de dentro dos seus carros, mantendo o distanciamento social.

No estacionamento do Espaço Via Torres (antigo Metropolitan), o partido dividirá os espaços com distanciamento de dois metros entre os carros, seguindo as recomendações das autoridades de saúde, em razão dos riscos de contaminação ainda existentes da Covid-19.

“O Avante se organizou para tomar todos os cuidados quanto aos riscos em relação ao novo coronavírus. Por isso a executiva, em comum acordo, decidiu pelo formato drive-in, em que os convencionais vão participar de dentro dos seus carros, evitando aglomerações”, explicou o secretário-geral da legenda.

Segundo Oliveira, além de confirmar o nome de David Almeida como candidato a prefeito de Manaus, e nome do seu vice-prefeito, a convenção confirmará os nomes de 248 candidatos a vereador de quatro partidos, como o Avante e os aliados PMB, Pros e PTC. Somente do Avante serão 62 candidatos proporcionais à Câmara Municipal de Manaus (CMM).