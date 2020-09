David Almeida desmente aliança com Wilson Lima

Depois de diversas especulações sobre as alianças do Avante Amazonas para as eleições deste ano, em que são divulgadas notícias falsas, de que David Almeida receberia o apoio do governador Wilson Lima em sua campanha para a Prefeitura de Manaus, David Almeida deixou claro de que, como já afirmou em várias ocasiões, não há hipótese de eu firmar aliança com nenhum partido que está no poder.

“Assim, esclareço à população de Manaus de que não me aliarei ou receberei apoio do Partido Social Cristão (PSC), do governador do Estado, Wilson Lima. Apesar do respeito pelos chefes dos executivos estadual e municipal, e de não existirem desavenças ou quaisquer desentendimentos, o projeto do Avante para a capital do Amazonas não dá espaço para amadorismo ou para a ‘velha política’ na administração pública, que será focada apenas no avanço da cidade e no bem dos manauaras”, afirmou Almeida.

Às vésperas das convenções do Avante, em Manaus, que será realizada no dia 10 de setembro, a executiva estadual informou que até o momento o partido conta com alianças firmadas com o Partido Republicano da Ordem Social (Pros), Partido da Mulher Brasileira (PMB) e Partido Trabalhista Cristão (PTC)