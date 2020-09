Conheça o pré-candidato a vereador em Manaus Elan Alencar

Elan Martins Alencar, 41 anos, natural do Município de Urunepé-Am, popularmente conhecido como Elan Alencar, é um dos novos pré -candidatos à vereador de Manaus nas eleições Municipais de 2020, pelo Partido republicano da Ordem Social (Pros).

O administrador e jornalista, é casado e pai de quatro filhos. Com toda um a trajetória na administração, serviços públicos e ações sociais, Elan Alencar, é peça importante de renovação, designado por líderes de grupos comunitários de apoio, ao cargo na câmara Municipal de Manaus.

Com pautas voltadas às questões sociais, saúde, e com trabalhos voltados à igreja, o pré -candidato tem grandes causas em favor da família e juventude, com planos pensados para um futuro profissional e de qualidade de vida.

Elan Alencar diz estar preparado para lutar pelas causas do povo, e mostra-se otimista na disputa. Com imparcialidade, ele ainda destaca na sua pré campanha a importância na melhoria na saúde, educação e transporte público.

“Já são 20 anos no mesmo sistema de saúde, e não há mudança nenhuma. Manaus precisa de muita coisa, e vamos estar nas ruas para trabalhar isso. Desabafa Elan Alencar.

Com foco em uma melhor gestão, o pré candidato destaca a importância na mudança de Hábitos para uma boa gestão e fiscalização nos gastos públicos, para trazer melhorias no setor econômico.

“ Não discuto passado, quero fazer um futuro melhor para a geração que acredita em nosso trabalho. Eu quero fazer diferente, quero ser a pessoa correta que vai fazer o que o povo deseja: uma política limpa, tranquila, com mais segurança, saúde e geração de emprego e renda”. Finaliza Elan Alencar.