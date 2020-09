Apoio: PTC fecha aliança com David Almeida em Manaus

O Partido Trabalhista Cristão (PTC) é o mais novo aliado a declarar apoio à pré-candidatura de David Almeida (Avante) à Prefeitura de Manaus. A confirmação foi dada nesta sexta-feira (4), pelo presidente nacional da sigla, Daniel Sampaio Tourinho, que por meio de carta, autorizou o diretório estadual a firmar a aliança com o ex-governador do Amazonas.

De acordo com o presidente estadual do PTC, César Marques, a aliança chegou a ser ameaçada por terceiros, mas com a autorização dada pelo diretório nacional, que inclusive foi embasada no estatuto interno do partido, o partido irá caminhar com David Almeida. “Muitos tentaram e fizeram movimentações para desarticular nossa aliança com o Avante, mas ela (aliança) foi confirmada pelas direções nacionais, estaduais e municipais do nosso partido”, celebrou.

Às vésperas de realizar as convenções partidárias do Avante, o pré-candidato David Almeida celebrou a aliança e disse que já tem pelo menos quatro partidos unidos pelo projeto de sua candidatura.

“Nós ficamos muito felizes em perceber que existem pessoas e partidos com a mesma visão de Manaus que nós temos no Avante. Sabemos que com uma boa gestão e apoio político podemos transformar a capital e tirar a população desta quarentena política que já dura 38 anos aqui no Amazonas”, disse Almeida.