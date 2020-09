Amom assume o Podemos Jovem no Amazonas

O empresário e acadêmico de Direito, Amom Mandel, é o novo presidente do Podemos Jovem no Amazonas. A vice-presidência será ocupada pela também empresária Nicolle Teixeira. Os dois chegam com a missão ampliar a participação dos jovens nas decisões do partido e mobilizar a juventude dos bairros de Manaus para participar efetivamente da política partidária. “A renovação da política passa necessariamente pela adesão de mais jovens nos partidos. E é isso que vamos fazer no Podemos. A meta é mobilizar, filiar novas lideranças e ajudar o partido a crescer cada vez mais”, disse Amom.

O partido atualmente conta com poucos jovens filiados. “Temos muitas lideranças jovens nos bairros, empreendendo, produzindo, gente com novas ideias, jovens críticos, que gostam de política, com novos pensamentos e dispostos a trabalhar por Manaus. É esse público que queremos atrair para o Podemos. E quem quiser participar é só acessar as redes sociais do Podemos Jovem (@podemosjovem.am e website do partido) e deixar uma mensagem que vamos conversar”, disse. Segundo ele, o foco é também a formação e o preparo das lideranças aptas a assumirem cargos de comando e promoverem as mudanças que se fazem necessárias. “A política não é ruim, o problema é que atualmente está desgastada em função do exemplo dos maus políticos”, completou.

Amom revelou que vai desenvolver aplicativos para aparelho celular, em que os jovens poderão fazer a interação necessária no contexto do movimento. “A proposta é realmente atrair os mais jovens para a discussão política e apresentar nossas propostas, com links para as redes sociais e o YouTube. O jovem não pode ser visto apenas como o futuro, mas efetivamente o presente na política brasileira”, finalizou.