Governo Federal quer transformar Terminal Pesqueiro do Amazonas em modelo nacional

O Secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif e comitiva do Governo Federal realizaram vistoria técnica no Terminal Pesqueiro Público de Manaus, na madrugada desta quinta-feira (03). A ação, que contou com a participação do deputado estadual Álvaro Campelo, representantes do Governo do Estado e da Superintendência de Agricultura tem como objetivo verificar as condições atuais do equipamento público e transformá-lo em um polo de referência na geração de emprego e renda no Amazonas e modelo para o restante do Brasil.

Segundo o deputado, que há vários anos acompanha a problemática, essa é uma iniciativa estratégica para o desenvolvimento do setor. “A importância de ter representantes do Governo Federal no terminal Pesqueiro é muito grande. Há dez anos, o local está abandonado e servindo para outros fins, como para a exploração sexual de crianças e adolescentes e para o tráfico de drogas. O objetivo é transformar o terminal pesqueiro em um grande polo de geração de emprego e renda para o nosso povo”, garantiu Álvaro Campelo.

O Secretário de Aquicultura e Pesca do Governo Federal, Jorge Seif, avaliou como positiva a ação e afirmou que o Terminal Pesqueiro será um modelo para o restante do Brasil. “A minha alegria por um lado é ver que muitos trabalhadores, pessoas envolvidas com a pesca e suas famílias, estão desenvolvendo suas atividades aqui. Muitos terminais no Brasil estão sem funcionar, sem servir os pescadores, e uma parceria com Ministério da Economia, Ministério da Agricultura, Ministério do Turismo e Governo do Estado, queremos profissionalizar e dar a infraestrutura que a população do Amazonas merece, respeitando o pescador, respeitando a cadeia produtiva e apoiando essa importante atividade econômica do estado” afirmou.

Segundo a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do Ministério da Economia, Martha Seillier, o espaço passa a ter um tratamento diferenciado para a União. “Esse é um terminal que foi qualificado num Programa de Parceria de Investimentos do Governo Bolsonaro, então ele passa a ser uma prioridade, atraindo investimentos para cá e tornando o equipamento mais eficiente na prestação do seu serviço para atender a população”, garantiu Seillier.

A comitiva do Governo Federal permanece até sexta-feira no estado, participando de vários eventos, que vão nortear as próximas ações para o fortalecimento do Setor Pesqueiro no Amazonas.