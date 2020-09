ESPECIAL PUBLICITÁRIO – Covid-19: O cuidado não pode parar

Por: Secretaria Municipal de Comunicação

O Brasil contabiliza quase 4 milhões de infectados pelo novo coronavírus e um acumulado de mais de 120 mil mortes decorrentes da Covid-19. A média diária de óbitos no país é de 875 pessoas atualmente, segundo o consórcio de veículos de imprensa. No Norte, Manaus possui mais de 42 mil casos confirmados da doença. Há na cidade aproximadamente 180 pacientes internados por Covid-19 e outros 73 com suspeitas também em internação e sob investigação. A divulgação destes e outros números decorrentes do vírus já faz parte do dia a dia de muitos brasileiros. A torcida é para que reduzam gradativamente e a pandemia finalmente chegue ao fim.

Até que isso aconteça, o caminho ainda é longo. Nenhum vírus desaparece de uma hora para outra. Por isso, é importante sabermos conviver com ele. Com a retomada do comércio e o início das aulas em creches e escolas particulares e estaduais, os cuidados se fazem tão necessários quanto antes. Afinal, as pessoas voltaram a circular, estão de volta às suas rotinas. E qualquer vacilo pode levar a uma contaminação.

E a força com que o vírus vai agir em cada organismo é algo que não se pode prever. Por isso, todo cuidado é pouco. Saia de casa sempre com sua máscara e leve outras reservas para fazer a troca a cada duas ou três horas. Mantenha as máscaras reservas em embalagens limpas, exclusivas para este fim. Outro item importante é o álcool gel. Ande com ele no carro ou no ônibus. Afinal, não é sempre que encontramos torneira e sabão disponíveis.

Nós sabemos o quão é importante o seu retorno às atividades, principalmente ao trabalho, mas queremos continuar zelando por sua vida. Por isso, continue evitando aglomerações. No trabalho ou em qualquer outro lugar, mantenha a distância mínima de um metro de outras pessoas. Tenha cuidado no manuseio de objetos como canetas e celulares. Higienize-os sempre que possível ou alguém tocá-los. Não compartilhe copos, pratos e nem talheres. E a qualquer sintoma da doença, procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima.