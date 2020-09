Alberto Neto é convidade a ser vice-líder de Bolsonaro na Câmara dos Deputados

O deputado federal Capitão Alberto Neto (Republicanos) foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para ser seu vice-líder na Câmara dos Deputados. O convite, feito durante o café da manhã nesta quarta-feira (2/9) no Palácio do Planalto, foi aceito de imediato.

“Bom dia, tropa! Começando o dia em agenda com o nosso Presidente Bolsonaro! Um Capitão em Brasília e um Capitão no Amazonas!”

O café da manhã com o presidente é uma agenda da bancada federal do Partido Republicanos. No cardápio de Alberto e Bolsonaro, articulações e as eleições municipais de Manaus.

Recentemente o presidente afirmou que não irá participar das eleições municipais no primeiro turno.

Fonte: Portal Único