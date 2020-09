Sinpol-AM declara apoio à pré-candidatura de David Almeida

O Sindicato dos Funcionários da Policia Civil Do Estado do Amazonas (Sinpol-AM) declarou, na manhã desta terça-feira (1), apoio à candidatura de David Almeida (Avante) a prefeito de Manaus. A comitiva da entidade se reuniu com o pré-candidato na sede do partido Avante, na Praça 14 de Janeiro, Zona Sul, e elogiou a proposta do ex-governador de fortalecer a Guarda Municipal para reforçar a segurança pública da cidade.

Com uma comitiva formada pelo presidente do Sinpol-AM, Jaime Lopes dos Santos, e pelos policiais civis e pré-candidatos a vereadores Benae Limoeiro (Avante), Odirlei Araújo (Pros) e Renato Bessa (PTC), o sindicato que hoje representa aproximadamente três mil servidores, se colocou a disposição Almeida para colaborar com a consolidação do plano de governo.

David Almeida disse que vai criar a Secretaria Municipal da Segurança Pública para fortalecer a Guarda Municipal. “A Guarda Municipal pode colaborar com a segurança pública nos locais onde o policiamento é mais simples, principalmente em praças públicas e parques como a Ponta Negra, por exemplo, desafogando a policiamento de primeira malha e permitindo que a Polícia Militar dedique mais efetivo às rondas”, explicou o pré-candidato.

O presidente do Sinpol-AM, Jaime Lopes dos Santos, disse que o fortalecimento da Guarda já é realidade em diversos municípios brasileiros e que a Prefeitura Manaus também poderá dar a sua colaboração ao conjunto de serviços da segurança pública. De acordo com ele, há uma emenda inserida no artigo 144 da Constituição Federal, que dá essa abertura aos municípios para atuarem como um braço da segurança pública.

“É algo de fundamental importância para que nós possamos, enfim, cuidar dos nossos jovens e atuar diretamente nas comunidades. Respeitada a missão constitucional de cada instituição, no sentido de que possamos cuidar melhor da população, o município também poderá contribuir nesse segmento com a sociedade de modo geral”, avaliou Jaime Lopes.

Jaime reforçou que o apoio da entidade à pré-candidatura de David Almeida começa pela preocupação extrema com o fortalecimento do serviço público. “Embora o pleito seja municipal, a Constituição Federal é clara quando ela afirma que segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos”, disse.