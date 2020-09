Engerey chega ao Norte do país com a oferta de painel que reduz conta de energia na indústria

A Engerey, fabricante de painéis elétricos, está expandindo sua atuação para o Norte do país, disponibilizando para os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia e Pará, toda a sua linha de produtos, especialmente banco de capacitores voltados ao setor industrial.

Este já era um dos planos da empresa para 2020, e foi adaptado ao novo cenário de pandemia com a oferta de uma solução que permite às indústrias aliviarem as suas contas de energia elétrica neste momento de baixa na produção.

“Chegamos à Região Norte cumprindo nossa estratégia e apostando, neste cenário de crise, na oferta de bancos de capacitores para que as indústrias possam economizar energia elétrica e reverter perdas ocasionadas devido à crise”, explica Fábio Amaral, diretor da Engerey.

Segundo Amarildo Damasceno Barbosa – novo representante comercial da Engerey na região Norte, os bancos de capacitores servem para corrigir o fator de potência nas indústrias, podendo levar a uma economia de até 50% nas contas de energia elétrica.

“As indústrias daqui são carentes de soluções nesta área. Muitas sofrem com quedas no fornecimento de energia, sobrecarga nos equipamentos com altos prejuízos, e o mal dimensionamento de cargas em suas instalações causando multas pela concessionária e o acréscimo indesejado na conta de energia. Os bancos de capacitores corrigem todas estas falhas”, explica Amarildo.

A instalação de um banco de capacitores é realizada através da conexão correta aos terminais que alimentam a rede. O procedimento é simples e seu investimento é compensado em poucos meses. “Estamos otimistas com a oferta deste produto, porque ao mesmo tempo que este movimento aquece o setor elétrico de nossa região com novos negócios, alivia os gastos das empresas com a conta de energia principalmente neste momento crítico pelo qual passamos. Este é um ganho não só para o momento atual, mas também para o futuro pós-pandemia, onde as indústrias retomarão 100% da produção com sua capacidade energética amplamente otimizada”, finaliza o representante.

O diretor da Engerey lembra, que além de soluções em bancos de capacitores para grandes indústrias, a empresa disponibiliza modelos padrões e compactos que atendem satisfatoriamente micro e pequenas empresas e são bastante acessíveis.

Mais informações: www.engerey.com.br