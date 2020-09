Ao lado de David Almeida, Pros pretende eleger ao menos três vereadores em Manaus

O Partido Republicano da Ordem Social (Pros) confirmou em sua convenção partidária, realizada nesta terça-feira (1), que a legenda caminhará com o pré-candidato a prefeito de Manaus David Almeida (Avante). Uma das primeiras siglas a abrir o calendário das convenções, o Pros se reuniu com os seus pré-candidatos a vereador e confirmou a candidatura de 43 nomes.

Durante a convenção realizada na sede do partido, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, o presidente municipal do Pros, professor Arone Bentes, apresentou a decisão da executiva, de seguir com David Almeida nas eleições deste ano, que foi aprovada por unanimidade pelos partidários.

“Hoje nos reunimos para reafirmar o nosso compromisso com David Almeida, seguindo nossa determinação nacional. Sabemos que o desafio de eleger os vereadores é enorme, mas queremos ajudar a formar a base do nosso pré-candidato à prefeitura”, afirmou Arone Bentes.

Segundo o presidente do Pros, as siglas vêm passando por um processo de renovação, o que não será diferente no partido. “Todas as legendas tiveram problemas desde a redemocratização, mas hoje estamos nos reestruturando para trabalhar em prol da população. Vamos corrigir erros do passado e com certeza potencializar as ações futuras”, explicou ele.

Arone fez questão de reforçar que a decisão do partido de acompanhar David Almeida partiu do presidente Nacional do Pros, Eurípedes Junior. Ele afirmou que a legenda caminhará com David na sua candidatura a prefeito de Manaus, desmentindo informação equivocadas divulgando que a legenda cortaria a aliança.