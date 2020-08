Pesquisa aponta David Almeida confirmado no segundo turno

Nova pesquisa divulgada, nesta segunda-feira (31), para a Prefeitura de Manaus, pelo Instituto de Pesquisa do Norte (Ipen), aponta o pré-candidato David Almeida (Avante), com vaga garantida no segundo turno das eleições municipais deste ano contra Amazonino Mendes. O estudo ouviu 1.000 eleitores em todas as Zonas de Manaus, entre os dias 18 a 25 de agosto deste ano.

David segue com a mesma média de intenções de votos de todas as pesquisas publicadas por diferentes institutos neste ano. Na última, em um primeiro cenário, o levantamento do Ipen aponta Amazonino com 28,8% e David Almeida 13 %. A lista segue com Alberto Neto (8,6%), José Ricardo (5,9%), Alfredo Nascimento (5%), Josué Neto (3,6%), Marcos Rotta (3,4%), Coronel Menezes (2,6%), Debora Mafra (2,4%), Ricardo Nicolau (2%), Romero Reis (1,6%) e Chico Preto (1,3%).

Num segundo cenário, com menos candidatos, a pesquisa apontou Amazonino com 29,7% e David Almeida 14,6% das intenções de voto. “Ainda é cedo para falar disso, mas estamos construindo um trabalho muito sólido. O Avante já possui uma proposta para mudar Manaus e esse é o nosso foco, mostrar as pessoas que seremos uma opção verdadeira, com experiência e que quer governar com a participação da sociedade”, disse o ex-governador David Almeida.

Apesar de liderar a pesquisa no primeiro turno, Amazonino enfrentará no segundo o fantasma do indicador de alto índice de rejeição em Manaus. Enquanto Amazonino aparece com 10,7% de eleitores que não votariam nele, o meu indicador para David não passa dos seis pontos. Outros institutos apontam Amazonino rejeição superior aos 17 pontos, enquanto David vem apresentando crescimento de popularidade entre os eleitores.

A pesquisa possui margem de erro de 3 pontos percentuais e está registrada no TSE sob o número AM-06914/2020.