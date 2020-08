Menezes e Romero Reis trocam farpas nas redes sociais em post do ‘Direita Amazonas’

Os pré-candidatos à Prefeitura de Manaus, Alfredo Menezes (Patriota) e Romero Reis (Novo), protagonizaram uma discussão nas redes sociais em uma publicação da página ‘Direita Amazonas’, no Facebook, sobre a informação de que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), não iria apoiar nenhum candidato nas eleições municipais deste ano.

Inicialmente, um internauta comenta a publicação: “A maior incoerência (atualmente), é a aliança do PT com o Patriota na corrida eleitoral de Parintins. Uma aliança brilhante. Vamos à luta companheiro”.

Em seguida, o ex-superintendente da Suframa (Zona Franca de Manaus), Alfredo Menezes, retruca: “Eu moro em Manaus e minhas atenções estão voltadas para minha cidade. Não sou dirigente do partido, sou pré-candidato em Manaus, não sei quem o partido apoia em qualquer outro lugar, não é problema meu. Em Manaus, não estarei coligado com ninguém da má política, aqueles cincos caciques não estarão comigo em hipótese alguma. Isso foi uma exigência para minha pré-candidatura pelo partido”, rebateu.

Na sequência, o mesmo internauta responde: “Digamos que seja uma versão ‘incoerência independente’, então. kkk. Vale pro Romero e Novo, mas, não vale para o Patriota e Menezes…”, disse.

Em seguida Romero Reis entra na conversa e dispara contra Menezes: “Você deveria focar no seu projeto e não no meu. Essa prática de denegrir os adversários, mentindo, enganando as pessoas é jogo sujo. Isso, sim, é incoerência! Amoedo hoje é apenas mais um filiado no Novo e pode pensar como ele quiser, pois é livre. Mas, ele não me representa e você sabe disso”, escreveu.

Em resposta a Romero, Alfredo Menezes disse: “Fale isso para seus apoiadores que ficam plantando mentiras e fake news a meu respeito. Você deveria se envergonhar de permitir e incentivar esse tipo de comportamento. Seu Partido Novo tem, sim, como grande expoente o João Amoedo, adversário do presidente Bolsonaro nas eleições em 2022, isso envergonhadamente você quer esconder e negar”, disse o ex-superintendente.

Durante a discussão, alguns internautas comentaram sobre os gerenciadores da páginas Direita Amazonas, estarem apagando comentários para ‘desequilibrar’ a discussão e dar vantagem para Menezes em embate.

De outro lado, apoiadores de Menezes afirmavam que o página estaria fazendo campanha para alguém do ‘Novo’. “O presidente do partido Novo vive falando asneiras do presidente Bolsonaro, será que prometeram mundos e fundos para os administradores da página?”, diz um internauta.

Veja como foi a discussão completa aqui

Fonte: Portal o Poder https://portalopoder.com.br/2020/08/31/menezes-e-romero-reis-trocam-farpas-nas-redes-sociais-em-post-do-direita-amazonas/