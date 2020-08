Josué Neto é anunciado pré-candidato à Prefeitura de Manaus pelo PRTB

O presidente do diretório estadual do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), deputado estadual, e presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Josué Neto foi anunciado nesta segunda-feira (31), como pré-candidato a Prefeitura de Manaus, em transmissão ao vivo pelas redes sociais. Durante a live, o deputado estadual Fausto Júnior foi definido como presidente do diretório municipal do partido.

Durante a transmissão, Josué falou sobre temas como saúde, transporte público, valorização da Guarda Municipal de Manaus, educação, iniciativa público-privada, trabalho social, segurança, empregos, importância da lei do gás e economia para a capital amazonense e interior do Estado.

“O manaura não precisa de muita coisa, o manaura, o pai de família, mãe de família precisa ter e saber que seu filho está estudando em uma escola de qualidade de ensino, precisa saber que vai pegar o ônibus próximo de casa e vai chegar no trabalho de forma tranquila. O pai de família precisa saber que ele tem emprego e a Prefeitura tem como ajudar a economia do município, principalmente, fazendo essas parcerias com a iniciativa privada e abrindo o mercado de trabalho trazendo mais empregos. O pai de família precisa saber que tem um hospital ou Unidade Básica de Saúde (UBS), que ele pode levar sua esposa, sua família ou que seus filhos possam ser bem atendidos e que ao entrar numa Unidade Básica de Saúde ele tenha acesso ao médico e tenha acesso a medicamentos”, disse Josué.

Diretório municipal

O presidente municipal do PRTB, deputado Fausto Júnior, afirmou que é uma responsabilidade grande assumir o diretório municipal do partido e certamente nas eleições deste ano o PRTB vai ter um grande desempenho. “Eu acredito veemente nos valores da pátria, da família e respeito à Deus, acredito também que uma boa parte da população acredita nesses valores. Meu objetivo é realmente contribuir para que o partido possa ter protagonismo e participar ativamente das eleições municipais”, afirmou Fausto Júnior, que também ressaltou que a experiência pública correta, republicana, pensando no espírito público serão os diferenciais da candidatura de Josué Neto para concorrer ao cargo majoritário da Prefeitura de Manaus.

Chapa PRTB

Ainda de acordo com Fausto Jr., o PRTB terá uma chapa com grande potencial com 62 nomes, sendo que mais de 23 mulheres também serão candidatas pelo partido. O presidente do diretório municipal e o pré-candidato a Prefeitura de Manaus, Josué Neto também agradeceram a confiança do presidente Nacional do PRTB e pré candidato a Prefeitura de São Paulo, Levy Fidelix e ao presidente de honra do PRTB, vice-presidente da República, general Hamilton Mourão.

Temas

O pré-candidato a Prefeitura de Manaus, Josué Neto adiantou que a saúde do município será mais valorizada na sua gestão, além de apoiar a iniciativa público privada para gerar empregos na capital amazonense, uma economia para gerar renda e desenvolver trabalhos sociais para população manauara.

“Uma administração que trabalha a abertura da economia , que é neoliberal ela precisa ter a liberdade econômica, mas em nenhum momento esquecer o trabalho social. A saúde básica do município ela pode funcionar com seus médicos, medicamentos necessários funcionando durante há dez, doze horas por dia, mas principalmente utilizando os recursos da forma correta e da forma honesta. É dessa forma que tem que ser tratada qualquer área do município e da cidade de Manaus”, frisou Josué Neto, que também explicou que a classe empresarial, que produz no Estado do Amazonas sempre terá o carinho e respeito, inclusive, trabalhando para que certos tipos de serviço para a população sejam desburocratizados.

Josué também falou sobre o transporte público municipal e tarifa dos ônibus. “Na área de transporte público nós podemos construir na cidade de Manaus algo que nunca foi feito antes, que é exatamente de quebrar os contratos com as atuais empresas do transporte de ônibus e trazer para cá novas empresas, que tem uma atuação melhor nas demais capitais do país com ônibus mais novos, ônibus com melhor tecnologia, que possam ser movidos a gás e por isso também é importante a abertura do mercado de gás natural, porque o ônibus movido a gás natural vai ser um ônibus mais moderno, vai consumir menos e vai diminuir o valor da passagem de ônibus, que cai cerca de 30% quando a gente coloca o ônibus novo”, disse.

Ainda de acordo com Josué Neto, a Guarda Municipal de Manaus precisa de um novo concurso público e de uma integração para fazer cursos com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Como proposta de pré-candidato a Prefeitura de Manaus, Josué Neto também falou sobre a junção do Plano Nacional de Saneamento Básico para a capital amazonense. “Podemos fazer isso em conjunto, com a parceria da iniciativa privada e acima de tudo do Governo Federal aproveitando esse novo momento do Programa Nacional do Marco Legal do Saneamento do Esgoto”, explicou Josué Neto.