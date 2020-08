Josué anunciará deputado Fausto Júnior para o comando do PRTB municipal

O presidente estadual do PRTB, deputado estadual, e presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Josué Neto fará uma transmissão ao vivo nas suas redes sociais, a partir das 10h desta segunda-feira (31), para anunciar o deputado estadual Fausto Júnior como presidente do diretório municipal do partido.

De acordo com Josué, a posse de Fausto representará um novo momento para o partido e para Manaus. “É uma honra ter o deputado Fausto Júnior como presidente do diretório municipal do PRTB. Um político atento às necessidades da nossa população, temente a Deus, que compartilha dos mesmos valores, e que já tem feito importantes contribuições aos projetos que temos para Manaus”, disse Josué acrescentando que os projetos do partido para a capital manauara são voltados a coletividade, desenvolvimento econômico, emprego, trabalho e renda.

O deputado Fausto Júnior disse estar honrado com a escolha do seu nome.

“É uma honra assumir o Diretório Municipal de Manaus do PRTB. Um partido do qual me orgulho em fazer parte, pois possui valores e princípios dos quais compactuo como a defesa da família, da pátria e de Deus. Quero agradecer a confiança dos amigos de partido, Presidente Nacional Levy Fidelix, do Presidente estadual, Josué Neto, e do vice-presidente da República, Hamilton Mourão”, afirmou.