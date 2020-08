Sinal verde para o Treinamento Corporativo

Por: Luiz Claudio da Silva.

Educador Corporativo e Especialista em Logística de Transporte Aéreo.

O Treinar e o educar Corporativo nos dias atuais, corrobora indubitavelmente para o crescimento de uma organização, indiferentemente do seu tamanho e natureza. Os prestadores destes serviços nunca tiveram um papel tão incisivo para proporcionarem uma gradativa e planejada ação de desenvolvimento, melhorias e qualidade nos diversos cenários corporativos.

A hora é essa, Educação Corporativa é o novo diferencial para a competitividade. Estamos no exato momento de aprimorar, reformular e inovar e a boa notícia é que tem muita gente boa para ajudar sua empresa.

Nos tempos atuais, estes prestadores propiciam um divisor de águas no que é atinente à competitividade nas esferas do ambiente corporativo que perpassa por uma busca devotada de desenvolvimento, gerando energia à engrenagem de um negócio.

Uma boa Tática.

Mas para lidar com tantos focos e pontos importantes que podem fortalecer a sua corporação, existem algumas táticas específicas e altamente eficazes que proporcionam uma nova maneira de ver e fazer negócio diante dos infortúnios e necessidades que o dia a dia corporativo exige. Talvez a mais importante seja uma empresa integrada tendo como base um RH ativo em seus planos e metas a curto, médio e longo prazo, fazendo com que exista uma conformidade entre todas as colunas que sustentam o seu negócio e a potencialidade de futuras conquistas.

A importância do treinamento corporativo

Dentro dessa perspectiva, criando um equilíbrio diante das metas e estratégias que devem ser traçadas para um negócio altamente funcional em todos os âmbitos e aspectos. O desenvolvimento de uma Inteligência corporativa tem o mesmo nível de importância do treinamento corporativo e ambos podem se tornar a estratégia que garanta o crescimento e o sucesso integral do seu negócio.

Para desenvolver esta Inteligência corporativa, empresas de consultoria corporativa ou de treinamento, invocam diversos recursos que incluem um material didático de qualidade até jogos empresariais e não vamos excluir a dança. Importante que se dica aqui, que se faça presente nestes treinamentos a inclusão dos estudos das emoções (comportamento sócio emocional), brilhantemente defendido pelo Dr. Augusto Cury em vários momentos de suas literaturas publicadas no mundo inteiro. Diz ainda o Psicólogo:

“Se pais, educadores e executivos não treinarem seu Eu para se esvaziar de seus preconceitos e aprender a se colocar no lugar dos outros a fim de entendê-los tanto quanto possível, cometerão erros crassos.”

Augusto Cury

O Treinamento Corporativo e a Coviv-19.

Com o advento da COVID19 as empresas prestadoras de serviços de Consultoria e Treinamentos Corporativos ou se preferirem Educação Corporativa também tiveram que se reinventarem assim como quase tudo e todos no mundo inteiro. Com a restrição de aglomeração, passaram a oferecer treinamentos á distância ou ainda na modalidade híbrida, isto no primeiro momento da pandemia.





Foto: Diretor Executivo da APTA Consultoria e Treinamento Empresarial, Michael Jean

“A demanda cresceu para a nossa empresa. Atribuo este crescimento a três pilares”:

1. Cumprimento do Protocolo Sanitário;

2. Comprometimento da Equipe.

3. Qualidade dos nossos serviços.

Aqui, na capital do Amazonas, alguns empresários comemoram a adequação de seus treinamentos com a nova realidade. Sabedores de que a pandemia não passou, porém, decididos e comprometidos com o protocolo de Segurança Sanitária emitido pela OMS (Organização Mundial da Saúde), pelo governo do Estado do Amazonas e Prefeitura de Manaus, ganham fôlego novo para continuarem a empreender junto aos seus clientes e juntos seguem entusiasmados com a evolução dos seus times corporativos.

A Nova Realidade Corporativa

Como a realidade das empresas se transformou ter um sistema assertivo de treinamento corporativo deve ser uma prioridade para empresas de qualquer tamanho ou segmento. Além de oferecer bons salários e conjunto de pacote de benefícios flexíveis, é importante reconheçam que a empresas de preocupa com o seu desenvolvimento profissional e em oferecer os recursos necessários para a rotina de trabalho.

Uma dica é sempre levar em conta o desenvolvimento de cada colaborador e planejar juntamente com ele e sua liderança a melhor trilha de conhecimento a ser adquirido.

Nesse pequeno artigo, penso eu ter despertado nos senhores leitores a importância do treinamento e das empresas que se dedicam a melhorar a vida corporativa de seus clientes. Encerro aqui com uma citação do atual Pai do Marketing:

“O maior benefício de treinamento não vem de se aprender algo novo, mas de se fazer melhor aquilo que já fazemos bem” Peter Drucker