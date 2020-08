A educação da Zona Leste sendo reinventada.

É sabido que nosso sistema educacional já a algum tempo pede socorro e agoniza lentamente em seu leito. Este complexo sistema que é ao mesmo tempo vital para o crescimento de uma Nação, é constantemente bombardeado pela corrupção que está no DNA de nossos governantes. Na incompetência do Estado em oferecer tratativas dignas e condizentes ou pelo menos respeitosa, surgiu dentro do próprio sistema a Educação Privatizada pelo Estado.

O leitor já identificou que estamos falando das escolas particulares espalhadas por todo o país. São mantidas na sua grande maioria por corajosos empresários ou mantenedores que acreditam serem a luz no final do túnel.

Sendo ou não, é fato que eles conseguem melhorar o nível de qualidade do serviço educacional oferecido. Passam hoje, por conta da pandemia, verdadeiro aperreio financeiro, levando até mesmo ao estado de falência e eventual frustração.

Alguns para sobreviverem, inventaram, inovaram e investiram em suas estruturas físicas, professores e metodologias para serem novamente uma atração que oferece sobre tudo uma esperança de vida melhor para todos.

Encontrei na zona leste de Manaus, o empresário Marcos Adelson, mantenedor do Centro Positiviano de Ensino, que está às vésperas do seu 25º aniversário espantosamente animado por ter sobrevivido ao período mais crítico da pandemia que assolou o mundo e não é para menos.

Este mesmo mantenedor anunciou a parceira com a Escola da Inteligência, dirigida pelo Dr..Augusto Cury, conferencista internacional, escritor de vários livros, psicólogo e um entusiasta no estudo do comportamento emocional que cada um de nós carrega.

A Escola da Inteligência é um programa educacional que objetiva desenvolver a educação socioemocional no ambiente escolar. Fundamentada na Teoria da Inteligência Multifocal, elaborada pelo Dr. Augusto Cury, a metodologia promove, por meio da educação das emoções e da inteligência, a melhoria dos índices de aprendizagem, redução da indisciplina, aprimoramento das relações interpessoais e o aumento da participação da família na formação integral dos alunos. Todos os envolvidos – professores, alunos e familiares – são beneficiados com mais qualidade de vida e bem-estar psíquico. Atualmente, o Programa atende diretamente mais de 200 mil alunos em escolas de todo Brasil.

É importante que se diga, que o Programa Escola da Inteligência é aplicado em 1 hora/aula por semana, dentro da grade curricular, como uma nova disciplina ou dentro de uma disciplina já existente.

Desenvolvido para as instituições de ensino, o método envolve alunos, pais e professores, e o programa contempla desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. O treinamento de professores, colaboradores do zelador ao mantenedor terá seu início ainda no mês de setembro estendido à família de nossos alunos e comunidade.

O programa trará muitos benefícios, dentre eles destaco:

Gerenciamento das emoções e desenvolvimento da inteligência.

Melhoria do rendimento escolar e do aprendizado.

Habilidades para construir relações saudáveis e administrar conflitos.

Postura empreendedora e criativa.

Combate e prevenção ao bullying e ao uso de drogas.

Aumento da qualidade de vida de professores, pais e alunos.

A escola conta ainda com a implantação da cultura Maker que se baseia na ideia de que as pessoas devem ser capazes de fabricar, construir, reparar e alterar objetos dos mais variados tipos e funções com as próprias mãos, baseando-se num ambiente de colaboração e transmissão de informações entre grupos e pessoas.

Tudo isso graças a um empresário que acredita na entrega de um pacote de serviços com muita qualidade que contribui decisivamente para a melhoria do ser humano e consequentemente do país.