Sistema Hapvida promove Convenção Comercial em novo formato

No dia 28 de agosto, o Sistema Hapvida promove a segunda convenção comercial do ano com tema “Saúde pra valer”. Dessa vez, em decorrência da pandemia, o evento será virtual e contará com a participação de executivos das áreas de Comercial empresarial e varejo, Adesão, Hapvida+odonto, Licitações, Marketing e Relacionamento dos estados onde a Companhia atua. Na ocasião, também será divulgada a nova campanha de Marketing da empresa. A convenção comercial tem o objetivo de debater estratégias de negócios para o novo semestre e celebrar as conquistas obtidas.