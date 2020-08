Conservadores realizam congresso em Manaus

O Movimento Nas Ruas realiza, no próximo sábado (29) às 13h30, no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping, o “1˚ Congresso Manaus Grande de Novo”. Personalidades locais e nacionais irão discutir o conservadorismo no Brasil e no Amazonas, integrando apoiadores que defendem entre outros valores, a constituição da família no formato tradicional.

O congresso é organizado pela União Libertadora e pelo do Movimento Nas Ruas, conta com o apoio do Instituto Ajuricaba e da Direita Amazonas. O evento tem por objetivo promover a discussão e tornar conhecidos da população personalidades de diversos segmentos sociais.

“Queremos trazer novas ideias, experiências e aproximar as pessoas do Amazonas de expoentes conservadores do país e da nossa região. Nunca no Amazonas foi feito um evento nesta temática e com este porte”, disse o líder do movimento no Amazonas, Matheus Dias.

O evento contará com a participação do ex-secretário de Segurança Pública do Estado e delegado da Polícia Federal, Sérgio Fontes; e do engenheiro e empresário, Romero Reis.

Dentre os convidados nacionais, destacam-se o youtuber e líder do União Libertadora, Gabriel Monteiro, que possui milhares de seguidores; Tomé Abduch, comentarista da CNN e presidente do NasRuasBR; o deputado federal pelo Rio de Janeiro e vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, Carlos Jordy (PSL).

“Com eventos assim temos a oportunidade de levar as discussões políticas para a base da população. Qualquer pessoa pode expor suas ideias, projetos e, principalmente, colaborar com o enriquecimento da mente política de cada um”, afirmou Douglas Macambira, um dos organizadores do evento.

Para estimular a participação da sociedade em geral, não serão vendidos ingressos. Os interessados deverão contribuir com um quilo de alimento não perecível, entregue na entrada do centro de convenções. Os donativos serão doados para instituições sociais que passam por dificuldades neste período em decorrência do novo coronavírus.