Capitão Alberto Neto discute com superintendente da Suframa projetos para a ZFM

O deputado federal, Capitão Alberto Neto, participou na tarde desta terça-feira, 25, de uma reunião com o superintendente da Suframa, Algacir Polsin, na sede Superintendência da Zona Franca de Manaus.

Com a finalidade de apresentar todos os projetos defendidos no plenário do Congresso Nacional, Capitão Alberto Neto, defendeu a importância da Suframa para o desenvolvimento da Amazônia.

“Temos que mostrar lá fora que temos uma indústria limpa e que graças ao Modelo ZFM temos a floresta mais preservada do Brasil”, explica.

Para o superintendente é sempre importante alinhar a visita do parlamentar com a instituição, dessa forma fortalece ações que possam levar melhorias ao Polo Industrial de Manaus – PIM e complementou sobre o futuro da autarquia.

“Vamos resgatar a verdadeira função da Suframa que é o desenvolvimento sustentável da Amazônia, com a tríade que sempre foi base dela: indústria, comércio e agronegócio”, comentou Polsin.

Devido a serem muitos projetos, o deputado focou em torno dos dez projetos de lei em prol ao Modelo ZFM, mais recentes e a indicação realizada na semana passada de nº 949/20, que sugere a implantação do escritório em Manaus, do Conselho Nacional da Amazônia Legal.

“Ter o conselho com sede em Manaus será ótimo para todos, tanto para a indústria, quanto para ações governamentais voltadas à preservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal”, complementa Alberto Neto.

Atualmente todas as reuniões do Conselho são realizadas em Brasília.