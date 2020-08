Vereadores de Eirunepé aprovam prestação de constas de prefeito Raylan Barroso

Por dez votos a dois, a Câmara Municipal de Eirunepé aprovou na manhã de hoje, 25 de agosto, a prestação de contas do prefeito Raylan Barroso, no exercícío de 2017. As contas do gestor já haviam sido apreciadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), também sendo aprovadas pelos conselheiros.

Raylan fez questão de publicar uma nota de agradecimento aos vereadores, que de acordo com ele, estão comprometidos com o desenvolvimento da cidade de Eirunepé

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA :

NOTA DE AGRADECIMENTO

Nesta terça-feira, 25 de agosto, minha prestação de contas referente ao ano de 2017 passou pela apreciação e votação dos vereadores da Câmara Municipal de Eirunepé, sendo aprovadas pela grande maioria da Casa Legislativa do nosso município.

Vale lembrar que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) também já havia avaliado nossa prestação, dando sua aprovação para nossa gestão, que está sempre focada em manter o compromisso de transparência com a administração pública.

Com isso, quero parabenizar os vereadores eirunepeenses: Dandin, Aubercar, Zezinho, Cabeça, Aluísio Martins, Aragão, Jojó Coelho, Walter, Aquenes e Amaurilio Tomaz pela agilidade e competência na aprovação das contas da prefeitura no plenário da Câmara Municipal de Eirunepé.

Também quero deixar meu agradecimento pelo apoio dado pela Casa à administração municipal em diversos momentos, sempre pensando no melhor para a população, confirmando a grandeza da Câmara Municipal.

Caminhar juntos pelo bem de Eirunepé é uma resposta concreta ao povo, que espera de nós, representante legais, união e fortalecimento entre os poderes.

Raylan Barroso

Prefeito Municipal de Eirunepé