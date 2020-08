Tecnologia: praças terão wi-fi gratuita em Eirunepé

A partir desta terça-feira, 25 de agosto, a população de Eirunepé contará com acesso à internet gratuita em diversos pontos da cidade por meio de wi-fi instalada em diversas praças do município.

Atualmente a falta de acesso à telefonia e internet no interior do Amazonas é um dos grandes problemas enfrentados por quem mora nos municípios do interior, porém alguns gestores têm driblado essa dificuldade com investimentos em tecnologia, como é o caso do prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso.

De acordo com ele, uma das praças da cidade começa a oferecer o serviço hoje como projeto piloto, mas em breve pelo menos três locais já terão acesso à internet gratuito para atender a demanda da população.