Pros mantém apoio a David Almeida na disputa pela prefeitura de Manaus

O presidente nacional do Partido Republicano da Ordem Social (Pros), Eurípedes Junior, afirmou, na manhã desta terça-feira (25), que a legenda caminhará com David Almeida (Avante) na sua candidatura a prefeito de Manaus nas eleições deste ano. Ele disse que não passa de especulação a informação de que a legenda cortaria a aliança.

A publicação com informações equivocadas dizia que o Pros nacional ia intervir no diretório estadual, destituindo a presidência do diretório estadual, para apoiar outro pré-candidato à Prefeitura de Manaus.

“Há dez dias, eu estive em Brasília, onde reuni com o presidente nacional do Pros, Eurípedes [Junior], que confirmou a aliança em Manaus com o Avante, para a nossa pré-candidatura”, disse David Almeida.

Presidente diretório estadual do Avante no Amazonas, David Almeida conversou na manhã desta terça (25) com o presidente Eurípedes por telefone, que afirmou se tratar de fake news a informação de que o Pros cortaria a aliança.

David Almeida disse que a aliança será definitivamente selada no dia 8 de setembro, durante a convenção do Avante com os partidos parceiros. Além do Pros, o pré-candidato conta até o momento com o PTC e o PMB.

A convenção será realizada no estacionamento do complexo Canaã, localizado na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul, em frente à entrada da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).