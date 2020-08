Presidente do Avante afirma que sigla já tem propostas para Manaus

O pré-candidato a prefeito de Manaus e presidente estadual do Avante, David Almeida, garantiu que o Plano de Governo da legenda para a capital amazonense está praticamente pronto. O anúncio foi feito em live realizada em suas redes sociais, na noite desta segunda-feira (24), onde David confirmou o local da convenção do partido, no dia 8 de setembro.

“Estamos discutindo as propostas há um ano. Ainda faltam alguns pequenos ajustes, mas acredito que o nosso Plano de Governo está praticamente pronto para ser apresentado à população manauara no próximo dia 8 de setembro”, afirmou o ex-governador do Amazonas, ao destacar setores importantes, como saúde e educação.

Almeida aproveitou para adiantar que entre as propostas do plano está a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, para reforçar o trabalho da Guarda Municipal. A medida, de acordo com ele, vai se agregar ao trabalho desenvolvido pelo Estado, com as policias Militar e Civil, além de ajudar a diminuir os índices de criminalidade na capital amazonense.

Durante a live, o pré-candidato confirmou que a convenção partidária da sua legenda, que será realizada em formato drive-in no próximo dia 8 de setembro, acontecerá no estacionamento do Centro de Convenções Canaã, localizado na avenida General Rodrigo Otávio, Japiim, Zona Sul. “Os candidatos terão uma frequência exclusiva de rádio para ouvir todo o evento de dentro de seus carros, ao lado de suas famílias e amigos”, explicou David Almeida.

O ex-governador aproveitou a oportunidade para divulgar o seu artigo semanal – publicado em diversos veículos de comunicação do estado -, onde ele propõe a transferência do terminal rodoviário de Manaus, localizado hoje no entroncamento das avenidas Djalma Batista, Mário Ypiranga e Torquato Tapajós, bairro de Flores, para o Terminal 2 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, mais conhecido como “Eduardinho”.

“Temos um moderno e completo aeroporto para receber quem vem de fora do Amazonas. É mais do que justo termos também um espaço digno para recepcionar nossos irmãos que vêm do interior. O terminal é moderno e está sem uso há pelo menos três anos. Com uma parceria público-privada, tenho certeza de que ele se tornaria uma ótima opção para a atual rodoviária, que está caindo aos pedaços”, argumentou David Almeida.