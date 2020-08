Feira gastronômica e aula show irão marcar fim de semana em Manaus

A Abrasel no Amazonas em parceria com o Samo 91, irá promover no dia 29 de agosto, a partir das 17hs, no estacionamento do Salmo 91, localizado na Av. Tancredo Neves, 1057, Parque 10 de Novembro, uma feira gastronômica, aula show com o chef Ewerton do Personal Churras e várias atividades, tudo em alusão ao mês do dia dos pais.

O evento tem como objetivo oferecer aos clientes um momento de lazer e entretenimento com a atração da aula show com a temática de churrasco e a feira gastronômica com os melhores restaurantes da cidade e com isso que todos se sintam acolhidos. A entrada é gratuita e o uso da máscara será obrigatório nas dependências do evento.

Para o diretor geral do Salmo 91, Paul Willian, “Como uma linda homenagem ao mês dos pais, este evento é uma forma única de presentear os clientes e marcá-los através de uma experiência que une família, gastronomia e segurança, fortalecendo a parceria com a Abrasel no Amazonas e seguindo todas as normas de cuidado e segurança orientadas pelas OMS” declara Paul.

A aula show será comandada pelo renomado chef Ewerton do Personal Churrasco e quem tiver interesse pode participar e para quem não puder ir ao evento a aula será transmitida ao vivo, pelo instagram da Salmo 91 (@variedades_salmo91).

Na Feira Gastronômica Abrasel participarão estabelecimentos de alimentação fora do lar, são alguns deles: Rei do Churrasco, Cocar Restaurante, Mel’s Burguer e Shakes, 24DO4 Wine & Grill, Chef Marco Buffet e Delivery e outros, um seleto grupo de restaurantes que proporcionaram ao público uma experiência gastronômica única.

O presidente da Abrasel no Amazonas, Fábio Cunha, afirma que este evento será realizado seguindo todas as normas da FVS (Fundação de Vigilância em Saúde), para que todos possam se divertir com suas famílias e claro o uso de máscaras será um item obrigatório. A Abrasel no Amazonas, está buscando mais parcerias como esta do Samo 91, para que mais eventos como este sejam realizados.