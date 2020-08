Eneva faz mais uma rodada de doações em Silves e Itapiranga

A Eneva realizou mais uma etapa de doações nos municípios de Silves e Itapiranga. Dessa vez, a empresa entregou às comunidades locais, inclusive ribeirinhas, 2.000 cestas de alimentos, 2.500 kits de higiene e 1.000 máscaras. Também realizou um curso para profissionais de saúde das duas cidades, ministrado pela Universidade Johns Hopkins (Inglaterra), referência em procedimentos de combate à Covid -19.

Ainda com foco no apoio local, 17 costureiras e artesãs que são chefes de família estão contando com o suporte do projeto Costurando para o Bem para complementar a renda. A Eneva está remunerando as profissionais mensalmente para produzirem máscaras e jalecos que são doados aos colaborares da empresa, comunidades e profissionais de saúde e educação das localidades. Os tecidos e aviamentos são fornecidos pela companhia. Até o momento, foram produzidas 5 mil máscaras e 300 jalecos, com investimento de R$ 22 mil na remuneração das costureiras e compra dos materiais. O Costurando para o Bem terá duração de seis meses.

Desde o início da pandemia, a Eneva tem apoiado autoridades locais, profissionais de saúde e moradores com um conjunto de ações que buscam ajudar no atual momento. Além da recente doação, do curso sobre Covid-19 e da implantação do projeto Costurando para o Bem, a empresa já havia distribuído mil cestas de alimentos, 600 kits de higiene e 250 kits de testes para a Covid-19 e itens essenciais para o trabalho da área de saúde, como 700 máscaras, 700 kits de limpeza hospitalar, 200 toucas, 200 lancetas, entre outros artigos. A Eneva também entregou medicamentos para os hospitais de Silves e Itapiranga. Cada um recebeu cerca de 2 mil comprimidos, como antibióticos, analgésicos e outros que estão sendo usados para o tratamento dos pacientes.