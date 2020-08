Connected Living: Samsung mostra benefícios da combinação de produtos para democratizar a conectividade

Entra no ar hoje a campanha “Connected Living” da Samsung para mídias digitais. A empresa, reconhecida por seu vasto portfólio de produtos conectados, quer reforçar, ainda mais, esse conceito oferecendo dicas e sugestões para os brasileiros conhecerem as vantagens que uma vida mais conectada pode oferecer. A campanha tem o objetivo de impactar pessoas que estão dispostas a descobrir novas formas de conectar os produtos que já têm em casa ou adquirir novos dispositivos para aprimorar essa experiência de ter um mundo de possibilidades em suas mãos.

“A conectividade vem se democratizando cada vez mais. Uma pesquisa realizada no Brasil em Janeiro/2020 pela Kantar, aponta que 67% dos brasileiros entre 26 a 40 anos compram um novo equipamento eletrônico devido as suas novas funcionalidades. A Samsung foi uma das marcas pioneiras em trazer um portfólio de smartphones, Smart TVs e linha branca totalmente conectados entre si, e vem reforçando os recursos de conectividade a cada lançamento. O projeto Connected Living, que abrange toda a América Latina, é mais uma mostra desse objetivo, que passa por tornar nossas rotinas mais eficientes e inteligentes, explorando ao máximo os benefícios que a tecnologia dos produtos que a companhia oferece.. Através do nosso ecossistema é possível de forma muito prática, por exemplo, desde espelhar o conteúdo do smartphone na TV até conseguir ver o que tem dentro da sua geladeira pelo smartphone, e assim você nunca mais esquecerá o que comprar quando estiver no supermercado”, destaca Arthur Wong, diretor de marketing da Samsung América Latina.

Campanha

Para disseminar essa mensagem para um grande e diversificado público, a Samsung convocou influenciadores para conhecerem e demonstrarem os benefícios que a combinação de produtos conectados da marca oferece. Foram gravados vídeos, estrelados pelo ator Duda Nagle e as influenciadoras Marcella Tranchesi e Carol Moreira .

Ao todo, seis vídeos foram produzidos para circulação em mídias digitais: três protagonizados por Duda Nagle, dois por Marcella Tranchesi e um por Carol Moreira. Em cada peça, os influenciadores explicam como combinar produtos Samsung, e como funcionam os recursos de conectividade da marca, trazendo facilidades para o dia a dia. Quem nunca esqueceu as roupas na máquina de lavar? A Samsung ensina como ser avisado no smartphone que suas roupas estão prontas.

Duda Nagle, por exemplo, explica como sincronizar um smartphone com a linha de TVs QLED da Samsung a partir de recursos como o Multi Tela ou o Tap View, e também com o tablet e wearables (fone de ouvido sem fio e smartwatch) da Samsung. Já Marcella Tranchesi conta como compartilhar arquivos entre smartphones e notebooks Samsung, como o S51, que aparece no vídeo, sem a presença de cabos ou ainda como programar o funcionamento de eletrodomésticos como a lava e seca WD6000J, a geladeira Family Hub, o ar-condicionado Wind-Free e o aspirador robô POWERbot VR7200 a partir de um smartphone, mesmo longe de casa.

No vídeo de Carol Moreira, o foco está na integração entre os smartphones Galaxy, como o A71 que aparece no filme, e as Smart TVs Samsung, como na Crystal UHD.

Plataforma Connected Living

Além da exibição desses vídeos em redes sociais, a Samsung atualizou uma plataforma exclusiva sobre o conceito de Connected Living em seu site. Lá, os consumidores poderão encontrar conteúdos para configurar e aprimorar a experiência com os produtos conectados que já possuem, e ainda conhecer outras combinações oferecidas pela Samsung, com a indicação dos recursos de conectividade entre cada item.

Os pacotes combinados de produtos* incluem smartphones, tablets, TVs, notebooks, os fones sem fio Galaxy Buds+, o smartwatch Galaxy Watch Active2, máquinas de lavar e secar, geladeiras e aspiradores robô. Tudo isso com preços e condições especiais como desconto para pagamentos à vista e parcelamento em até 12 vezes.