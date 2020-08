Gripe, resfriado ou alergia? Saiba como diferenciar e tratar

Nesta época de verão amazônico, é comum que as pessoas fiquem mais expostas ao calor e com isso procurem ambientes climatizados, às vezes com aglomerações, bem como consumam mais líquidos gelados para se refrescar. Nesse contexto, gripes, resfriados, sinusite, rinite e alergias são algumas das principais doenças respiratórias que atingem a população.

Sintomas como coriza, espirros, obstrução nasal são os problemas de saúde mais comuns e muitas vezes confundem as pessoas que, sem ter uma clareza para um diagnóstico assertivo, acabam agravando seus quadros com a automedicação.

Sintomas

De acordo com a alergista do Hapvida Saúde, Adriana Miranda, a alergia respiratória se caracteriza por coriza, espirros, coceira no nariz, obstrução nasal, normalmente sem febre, que aparecem de forma repentina. A obstrução nasal e os espirros também estão presentes no resfriado comum e acontece gradualmente em torno de dois a três dias.

“O estado gripal é um pouco diferente, ele vem com febre, queda do estado geral, dores no corpo, e mais todos os sintomas iguais ao da alergia. As condições também se diferem no que diz respeito à duração da doença, sendo o quadro de resfriado e gripe sem complicações com duração de sete a dez dias, e as alergias podem perdurar por muito tempo dependendo da exposição ao alérgeno causador”, destaca Adriana.

Porém, se os sintomas incluem dor de cabeça, secreção nasal abundante e dor na face, pode se tratar de sinusite, que segundo a médica é uma inflamação da mucosa dos seios da face, região do crânio formada por cavidades ósseas ao redor do nariz, maçãs do rosto e olhos. “Ela pode ocorrer devido uma infecção viral ou bacteriana ou ser secundária ao quadro alérgico ou qualquer fator que atrapalhe a correta drenagem de secreção dos seios da face”, esclarece a alergista.

Diagnóstico descomplicado

A especialista ressalta que apenas um médico pode fazer correta diferenciação das doenças e posterior tratamento. “O tratamento do resfriado comum e da gripe é de suporte, com o tratamento dos sintomas, no caso da rinite faz-se necessário a utilização de medicações específicas prescritas pelo alergista, como os anti-histamínicos, corticoide nasal, entre outros”.

Em tempos de pandemia, todos esses sintomas merecem atenção redobrada, pois podem ser facilmente confundidos pelo paciente com as várias formas de manifestação da Covid-19. Por isso, o Sistema Hapvida oferece o serviço de teleconsulta para pacientes com sintomas do novo coronavírus e de urgência simples. Afinal, o diagnóstico precoce pode ajudar na recuperação rápida de doenças como a Covid-19.

Para o paciente ter acesso ao serviço oferecido pelo Sistema Hapvida, tanto para teleconsulta de urgência simples como de Covid-19, basta acessar o site das operadoras Hapvida, Grupo São Francisco, América, RN Saúde, Promed e Ame. O serviço funciona todos os dias, 24 horas. Vale reforçar que o Ministério da Saúde recomenda só ir ao hospital ou pronto atendimento em casos de urgência para evitar contágio com outras doenças.