Rede de clínicas AmorSaúde está com campanha para consultas por chamada de vídeo

Continua até o final do mês a campanha da rede de clínicas AmorSaúde para consultas feitas por chamada de vídeo. São 18 especialidades médicas que fazem parte da campanha, entre elas cardiologia, dermatologia, nutrologia e pediatria, entre outras, onde o paciente paga apenas R$ 35,00

O atendimento virtual está se tornando cada vez mais comum no Brasil, principalmente depois do surgimento do Covid-19, quando os pacientes preferem ser atendidos à distancia para evitar aglomerações em consultórios médicos.

Para ter acesso ao serviço, basta ter em mãos um aparelho celular, tablet ou computador. Sem sair de casa, o paciente conversa com o médico e recebe orientações e diagnósticos semelhantes ao dos atendimentos presenciais.

Em Manaus, a rede de clínicas AmorSaúde é a que mais cresceu neste tipo de serviço, disponibilizando a seus pacientes consultas médicas à distância com a certificação do Ministério da Saúde.

As especialidades oferecidas são Clínica Geral, Cardiologia, Endocrinologia, Dermatologia, Fonoaudiologia, Gastroenterologia, Geriatria, Neurologia, Nutrição, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Psicologia, Psiquiatria, Urologia e Saúde Ocupacional.

Para mais informações sobre o atendimento virtual, basta acessar o site www.amorsaude.com.br/telemedicina.

O grupo AmorSaúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. Em Manaus o grupo abriu duas unidades para receber pacientes que preferem o atendimento presencial.

Anote os endereços: Avenida Leonardo Malcher, n. 1.790, bairro Praça 14 (próximo à Caixa Econômica Federal) e avenida Autaz Mirim, n. 6.951, bairro Tancredo Neves (próximo ao shopping Grande Circular).

As clínicas funcionam de segunda a sexta-feira, das 6h00 às 19h00. No sábado o atendimento é das 6h às 16h00.

Para mais informações sobre consultas e atendimento por chamadas de vídeo basta ligar 0800.723.8773 (ligação gratuita).