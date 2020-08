Obras da ponte do Educandos serão retomadas nesta quinta-feira (20), garante vereador Alonso Oliveira

O vereador Alonso Oliveira anunciou, na manhã desta quarta-feira (19), em seu pronunciamento na Câmara Municipal de Manaus (CMM), que as obras de revitalização da ponte Antônio Plácido de Souza, que liga o bairro Educandos ao Centro, zona Sul, serão retomadas nesta quinta-feira (20).

Durante seu discurso, Alonso parabenizou o bairro de Educandos pelo aniversário de 164 anos, que será celebrado nesta sexta-feira (21).

De acordo com ele, o retorno foi confirmado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), depois de o vereador ter longas articulações para que as obras, que permaneceram paradas, fossem retomadas o mais breve possível. Ele fez questão de lembrar que a reforma foi indicação de sua autoria, feita ainda no primeiro mandato, em 2013.

“Enquanto a reforma esteve suspensa, por uma série de interferências, incluindo a pandemia, estive em contato com a prefeitura e com a Seminf o tempo todo, pressionando para que os trabalhos fossem retomados o mais breve possível. Como morador do bairro, sei bem como a ponte está fazendo falta e como tanto o trânsito, quanto o comércio foram afetados na Zona Sul”, explicou o vereador, que garantiu que irá ao local fiscalizar a retomada dos trabalhos.

Segundo a Prefeitura de Manaus, a obra já ultrapassa 80% de execução. Com a retomada, os trabalhadores darão continuidade à revitalização da estrutura com a recuperação do tabuleiro na parte superior e inferior, das vigas e impermeabilização dos blocos de fundação. O projeto contempla, ainda, a recuperação do pavimento, construção de novo guarda-corpo e de guarda-roda.

“Os blocos de coroamento que ficam sob a água, foram totalmente revitalizados e, posteriormente, haverá o recapeamento da via, a avaliação e, provavelmente, trocas de aparelhos de apoio da ponte. Com as alterações do planejamento original, a Seminf retoma as obras em ritmo acelerado, a fim de respeitar o tempo de execução do projeto”, disse o diretor de obras da Seminf, Alessandro Rodrigues.

A revitalização da ponte do Educandos também integra o projeto de reforma e manutenção de pontes, que já recuperou passagens nos bairros Nova Esperança, Alvorada e Nova República, além das duas pontes da avenida São Jorge, a da avenida Brasil, da rua Cecília Meirelles e outras.