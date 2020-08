Com a curvatura ideal para o campo de visão humano e alto-falantes, Samsung lança monitor

A Samsung dá mais um passo para reforçar seu DNA de inovação e cuidado com o consumidor ao lançar o monitor T55 no Brasil. Com tela curva de 1000R, o índice mais próximo do campo de visão humano já alcançado até hoje, o monitor proporciona uma experiência muito mais confortável para o usuário, que ainda pode aproveitar um design minimalista e elegante e os benefícios de contar com alto-falantes já instalados.

Essa curvatura de 1000R é a principal vantagem oferecida pelo T55 e é um elemento único e exclusivo em todo o mercado. A tela “naturalmente curva”, em uma tecnologia denominada Natural Viewing Confort, é considerada a ideal para a visão humana, o que foi comprovado por estudos da universidade de Harvard*. Além disso, recursos como Flicker Free e Eye Saver Mode, já presentes em outros modelos de monitores Samsung, contribuem para eliminar tremulações na vista e evitar a fadiga ocular.

Outra importante característica do novo produto é a presença de alto-falantes embutidos, um pedido comum dos consumidores que passa a ser incluído nessa versão de monitor da Samsung. O T55 conta com dois speakers localizados atrás do monitor e com 5W de potência cada um, transformando-se, assim, em um produto ideal para quem alterna momentos de trabalho e estudos com momentos de lazer ao ver séries e filmes sem a necessidade de alto-falantes externos.

A versatilidade, inclusive, é um destaque do T55. Com taxa de atualização de 75Hz, superior em relação a modelos convencionais, e a presença das tecnologias FreeSync e Game Mode, o novo monitor Samsung consegue atender às exigências de gamers mais casuais, que usam seus computadores para jogar nas horas vagas como um respiro para a rotina.

Por fim, além de todos os recursos tecnológicos e de funcionamento, o T55 oferece inovação em seu design minimalista. As bordas laterais e superior são praticamente imperceptíveis, mantendo o padrão Samsung de expansão de telas para aprimorar a experiência do usuário. O monitor é super fino e conta com pés de apenas seis milímetros de espessura e acabamento refinado na parte traseira.

“O lançamento do T55 mostra o compromisso da Samsung com os consumidores e o mercado de monitores. Estamos renovando constantemente nosso portfólio e apresentando novas características e novos recursos que ajudam a melhorar experiências, do conforto visual gerado pela inédita curvatura de 1000R à presença dos alto-falantes”, destaca Kauê Melo, Diretor da Divisão de B2B e Monitores da Samsung Brasil.

Preço sugerido: R$1.899,00