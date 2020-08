Adail Filho lança pré-candidatura à reeleição

O prefeito de Coari, Adail Filho (PP), lançou sua pré-candidatura à reeleição, na manhã desta quarta-feira (19), por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais.

Através deste vídeo, quero informar a todos que eu sou pré-candidato à reeleição como prefeito de Coari. Precisamos continuar sonhando alto e, ainda que voltem a nos atacar com mentiras, continuaremos nos defendendo com trabalho”, anunciou.

Adail também anunciou a realização da primeira convenção partidária que, segundo anunciado no vídeo, acontecerá no dia 4 de setembro, em que serão apresentados projetos, propostas e o nome do pré-candidato a vice-prefeito do município.

“Dia 4 de setembro acontecerá a nossa convenção partidária, onde o nosso grupo político e eu, apresentaremos um projeto que vai garantir que Coari continue crescendo e prosperando”, finalizou Adail.